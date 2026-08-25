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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны 24 человека
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны 24 человека
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Статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. МВД Грузии за последние несколько дней задержало в Тбилиси и регионах 24 человека, 15 из которых, по данным ведомства, связаны с наркореализацией, говорится в сообщении ведомстваПо версии МВД, при реализации они использовали как методы закладок, так и передачу наркотиков из рук в руки. После задержания у обвиняемых были изъяты наркотики, средства для расфасовки и деньги, полученные от реализации. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили теплицы для выращивания наркотических растений. Уголовное дело ведется по статьям "Незаконное приобретение, хранение, способствовании реализации наркотиков", а также "Незаконная культивация наркотических растений", что предусматривает до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны 24 человека
Статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. МВД Грузии за последние несколько дней задержало в Тбилиси и регионах 24 человека, 15 из которых, по данным ведомства, связаны с наркореализацией, говорится в сообщении ведомства
По версии МВД, при реализации они использовали как методы закладок, так и передачу наркотиков из рук в руки.
После задержания у обвиняемых были изъяты наркотики, средства для расфасовки и деньги, полученные от реализации. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили теплицы для выращивания наркотических растений.
Уголовное дело ведется по статьям "Незаконное приобретение, хранение, способствовании реализации наркотиков", а также "Незаконная культивация наркотических растений", что предусматривает до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.