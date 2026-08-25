https://sputnik-georgia.ru/20260825/byvshiy-premer-gruzii-vlastyam-grozit-iz-tyurmy-300296557.html

Бывший премьер Грузии властям грозит из тюрьмы

Бывший премьер Грузии властям грозит из тюрьмы

Sputnik Грузия

Экс-премьер отказывается от участия в судебных заседаниях по новому обвинению, первое из которых назначено на 19 октября 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T20:36+0400

2026-08-25T20:36+0400

2026-08-25T20:36+0400

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Осужденный бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, которому предъявили новое обвинение в коррупции, пригрозил властям Грузии рассказать свою правду. Ираклию Гарибашвили, который был осужден в начале 2026 года на пять лет за отмывание денег, в понедельник, 24 августа, прокуратура предъявила обвинение в получении взятки. Он также заявил, что отказывается от участия в судебных заседаниях по новому обвинению, первое из которых назначено на 19 октября. "Я больше не намерен участвовать в этом позорном и оскорбительном для нашей страны политическом маскараде. Соответственно, я не буду участвовать и в судебном процессе. Только мои адвокаты будут представлять и защищать мои интересы", – написал Гарибашвили. При этом, по словам экс-премьера, он считает, что суд над ним является политическим процессом. На прошлой неделе бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обнародовал несколько писем, в том числе письмо, отправленное ему в июле 2026 года якобы от министра регионального развития Мамуки Мдинарадзе, занимающего влиятельное положение в правящей партии. В письме утверждалось, что для предотвращения возвращения Гарибашвили в политику против него готовится новое уголовное дело. Сам Мдинарадзе назвал обвинения Гарибашвили абсурдом. Представители правящей партии уверены, что своими письмами из тюрьмы Гарибашвили пытался перетянуть мнение общественности на свою сторону. Генпрокуратура Грузии начала расследование нового уголовного дела против Гарибашвили 12 августа, до обнародования первого письма. По версии прокуратуры, Гарибашвили, будучи премьер-министром Грузии, получил взятку в размере 750 тысяч лари за покровительство коррупционной схеме и махинациям с тендерами на закупку медицинского оборудования министерством обороны. Показания против Гарибашвили дали признанные виновными по этому делу экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и его родственник Александр Мхеидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, генеральная прокуратура грузии