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Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Во втором квартале 2026 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T09:01+0400
2026-08-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в апреле-июне 2026 года выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 365,3 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 699,1 тысячи поездок (на 1,1% больше, чем в январе-марте 2026 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 683,4 тысячи.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – граждане от 51 года до 70 лет, они составили 36,1% от общего числа, затем идут граждане от 31 года до 50 лет – 35,4%.За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 377,4 тысячи в месяц).Куда ездили и сколько тратили местные туристыВо втором квартале 2026 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 300,7 миллиона лари, что на 7,2% больше по сравнению с апрелем-июнем 2025 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 6% и составили 177 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 56% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Во втором квартале 2026 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в апреле-июне 2026 года выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 365,3 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 699,1 тысячи поездок (на 1,1% больше, чем в январе-марте 2026 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 683,4 тысячи.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
894,4
52,6
Шопинг
227,8
13,4
Отдых и развлечения
179,9
10,6
Посещение второго дома
158,3
9,3
Лечение
146,3
8,6
Профдеятельность
38,1
2,2
Другое
54,3
3,2
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – граждане от 51 года до 70 лет, они составили 36,1% от общего числа, затем идут граждане от 31 года до 50 лет – 35,4%.
За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 377,4 тысячи в месяц).
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
Во втором квартале 2026 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.
Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 300,7 миллиона лари, что на 7,2% больше по сравнению с апрелем-июнем 2025 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 6% и составили 177 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
102,6
60,4
Транспорт
64,5
38
Еда и напитки
61,3
36,1
Размещение
6,9
4,1
Культурные и развлекательные мероприятия
1,7
1,0
Другое
63,6
37,4
Среди внутренних туристов 56% составляют женщины.