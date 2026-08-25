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Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Во втором квартале 2026 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в апреле-июне 2026 года выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 365,3 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 699,1 тысячи поездок (на 1,1% больше, чем в январе-марте 2026 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 683,4 тысячи.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – граждане от 51 года до 70 лет, они составили 36,1% от общего числа, затем идут граждане от 31 года до 50 лет – 35,4%.За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 377,4 тысячи в месяц).Куда ездили и сколько тратили местные туристыВо втором квартале 2026 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 300,7 миллиона лари, что на 7,2% больше по сравнению с апрелем-июнем 2025 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 6% и составили 177 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 56% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные

09:01 25.08.2026
© Courtesy by Victor LyagushkinКаньон Дзмуиси
Каньон Дзмуиси - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2026
© Courtesy by Victor Lyagushkin
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Во втором квартале 2026 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в апреле-июне 2026 года выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 365,3 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 699,1 тысячи поездок (на 1,1% больше, чем в январе-марте 2026 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 683,4 тысячи.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели

Цель визита

Число визитов, тысячи

Доля в общем числе визитов, %

Визит к родственникам и друзьям

894,4

52,6

Шопинг

227,8

13,4

Отдых и развлечения

179,9

10,6

Посещение второго дома

158,3

9,3

Лечение

146,3

8,6

Профдеятельность

38,1

2,2

Другое

54,3

3,2

Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – граждане от 51 года до 70 лет, они составили 36,1% от общего числа, затем идут граждане от 31 года до 50 лет – 35,4%.
За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 377,4 тысячи в месяц).

Куда ездили и сколько тратили местные туристы

Во втором квартале 2026 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.
Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 300,7 миллиона лари, что на 7,2% больше по сравнению с апрелем-июнем 2025 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 6% и составили 177 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)

Виды расходов

Расходы, млн лари

Расходы за визит, лари

Шопинг

102,6

60,4

Транспорт

64,5

38

Еда и напитки

61,3

36,1

Размещение

6,9

4,1

Культурные и развлекательные мероприятия

1,7

1,0

Другое

63,6

37,4

Среди внутренних туристов 56% составляют женщины.
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