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Что покупает Грузия, январь-июль 2026 года
Что покупает Грузия, январь-июль 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", импорт легковых автомобилей с большим отрывом занял первое место за период с января по июль 2026... 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T16:31+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", импорт легковых автомобилей с большим отрывом занял первое место за период с января по июль 2026 года. Страна ввезла автомобили на сумму 2 млрд долларов.На втором месте расположились нефть и нефтепродукты на сумму 967,4 млн долларов. Тройку замыкают лекарственные средства – 422,6 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, сакстат, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, сакстат, инфографика, инфографика
Что покупает Грузия, январь-июль 2026 года
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", импорт легковых автомобилей с большим отрывом занял первое место за период с января по июль 2026 года. Страна ввезла автомобили на сумму 2 млрд долларов.
На втором месте расположились нефть и нефтепродукты на сумму 967,4 млн долларов. Тройку замыкают лекарственные средства – 422,6 млн долларов.