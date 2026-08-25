https://sputnik-georgia.ru/20260825/chto-pokupaet-gruziya-yanvar-iyul-2026-goda-300256228.html

Что покупает Грузия, январь-июль 2026 года

Что покупает Грузия, январь-июль 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", импорт легковых автомобилей с большим отрывом занял первое место за период с января по июль 2026... 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T16:31+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", импорт легковых автомобилей с большим отрывом занял первое место за период с января по июль 2026 года. Страна ввезла автомобили на сумму 2 млрд долларов.На втором месте расположились нефть и нефтепродукты на сумму 967,4 млн долларов. Тройку замыкают лекарственные средства – 422,6 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, экономика, новости, сакстат, инфографика, инфографика