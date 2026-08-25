https://sputnik-georgia.ru/20260825/chto-prodaet-gruziya-yanvar-iyul-2026-goda-300255901.html

Что продает Грузия, январь-июль 2026 года

Что продает Грузия, январь-июль 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", страна активно экспортирует легковые автомобили. За период с января по июль 2026 года их экспорт... 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T12:31+0400

2026-08-25T12:31+0400

2026-08-25T12:31+0400

экономика

грузия

новости

сакстат

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/14/299721331_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ae2659dce8d463c6804d00334ea48f94.png

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", страна активно экспортирует легковые автомобили. За период с января по июль 2026 года их экспорт составил 1,2 млрд долларов, что на 21,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Вторую позицию занимают нефть и нефтепродукты с объемом экспорта 571,4 млн долларов. На третьем месте – руда и концентраты драгоценных металлов с объемом экспорта 356,2 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика