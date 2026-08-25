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Что продает Грузия, январь-июль 2026 года
Что продает Грузия, январь-июль 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", страна активно экспортирует легковые автомобили. За период с января по июль 2026 года их экспорт... 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T12:31+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", страна активно экспортирует легковые автомобили. За период с января по июль 2026 года их экспорт составил 1,2 млрд долларов, что на 21,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Вторую позицию занимают нефть и нефтепродукты с объемом экспорта 571,4 млн долларов. На третьем месте – руда и концентраты драгоценных металлов с объемом экспорта 356,2 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
Что продает Грузия, январь-июль 2026 года
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", страна активно экспортирует легковые автомобили. За период с января по июль 2026 года их экспорт составил 1,2 млрд долларов, что на 21,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вторую позицию занимают нефть и нефтепродукты с объемом экспорта 571,4 млн долларов. На третьем месте – руда и концентраты драгоценных металлов с объемом экспорта 356,2 млн долларов.