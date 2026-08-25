https://sputnik-georgia.ru/20260825/gordost-iskusstva--sergey-rakhmaninov-v-gruzii-300282762.html

"Гордость искусства" – Сергей Рахманинов в Грузии

"Гордость искусства" – Сергей Рахманинов в Грузии

Sputnik Грузия

Проект "Русские в Грузии" рассказывает о том, какой вклад внесли деятели русского искусства, культуры, инженерии в развитие Грузии. Очередной рассказ – о... 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T13:24+0400

2026-08-25T13:24+0400

2026-08-25T13:42+0400

русские в грузии

культура

грузия

сергей рахманинов

россия

аналитика

общество

захарий палиашвили

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

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Великий русский композитор и пианист приезжал в Грузию трижды – в 1911-м, 1913-м и 1915-м годах.Тифлисская публика познакомилась с сочинениями Сергея Рахманинова задолго до его первого приезда. В 1904 году в Казенном театре (ныне – Тбилисский театр оперы и балета им. З. Палиашвили) ставилась его опера "Алеко", а в концертах местного отделения Императорского Русского музыкального общества с успехом исполнялись многие произведения композитора.Рахманинов приехал в Тифлис в ноябре 1911 года. В тот период он совершал большой гастрольный тур: Харьков, Екатеринослав (ныне Днепропетровск), Баку, Тифлис, Киев, Одесса, Вильно, Рига, Петербург, Москва.В столицу Грузии был доставлен и рояль "Bechstein" – композитор ездил на гастроли вместе со своим инструментом.Доставка была непростым делом – сперва рояль доставили в порт Поти, а затем по железной дороге привезли в Тифлис.Первое выступление состоялось 14 ноября 1911 года. Со сцены Казенного театра Рахманинов исполнил Первую сонату opus 28, несколько Прелюдий, "Элегию", "Полишинеля", "Юмореску" и другие произведения. А 18 ноября прошел совместный концерт Сергея Рахманинова и Иосифа Гофмана (1876-1957), выдающегося польского пианиста, также приглашенного на гастроли в Тифлис. На этот раз звучала только симфоническая музыка. Рахманинов (впервые!) сыграл с оркестром свой Третий концерт d-moll, посвященный Гофману, и Концерт b-moll Чайковского. Несколько пьес было исполнено на "бис", например, знаменитая Прелюдия cis-moll. А когда Гофман сыграл Второй концерт opus 18 Рахманинова, то композитор обнял его и сказал: "Я только сейчас понял красоту моего концерта".Оба выступления прошли при переполненных залах и имели колоссальный успех. Рахманинову преподнесли венок с надписью: "Гордости русского искусства". По этому поводу на страницах газеты "Кавказ" появился комментарий: "Хотелось бы написать просто: "Гордости искусства", потому что Рахманинов, по справедливости, занимает одно из первых мест среди современных композиторов мира".По одной из версий, концерты Рахманинова и Гофмана в Тифлисе были организованы пианистом и педагогом Адольфом Швейгером, по другой – Степаном Гавриловичем Мирзоевым, купцом первой гильдии, меценатом, директором Тифлисского отделения Императорского Русского музыкального общества.Так или иначе, но во время своих приездов в Тифлис Рахманинов всегда останавливался у Мирзоева, и 18 ноября, после концерта, именно в доме Мирзоева прошел большой прием в честь знаменитых музыкантов. (Уточним, что речь идет о трехэтажном дом №1 по нынешней улице Мачабели, бывшей Сергиевской, который и называли "домом Мирзоева". Кстати, именно в этом доме в 1900-1903 гг. жила семья Гумилевых).По свидетельству Нины Андриановой-Рядновой (1878-1966, уроженка Тифлиса, выпускница Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, певица, скрипачка, педагог), которая присутствовала на этом приеме, именно в тот день Мирзоев и предложил Рахманинову продать свой рояль – тем более что в недалеком будущем композитор планировал вновь гастролировать в Тифлисе. Рахманинов, чтобы не мучиться с транспортировкой инструмента, согласился.И снова версии. По одной, композитор рояль Мирзоеву продал, по другой – тронутый гостеприимством мецената, он подарил ему свой рояль. К тому же Рахманинов знал, кому передает инструмент – большому ценителю, знатоку музыки и, повторим, директору Тифлисского отделения Императорского Русского музыкального общества. (Для полноты картины добавим – существует мнение, что композитор передал инструмент Мирзоеву не в 1911-м, а в 1915 году).Однако вернемся к хронике первого пребывания Рахманинова в Тифлисе. Как вспоминает Н. Андрианова-Ряднова, "Швейгер устраивал банкеты в честь Рахманинова. Несмотря на утомительные концерты, Рахманинов на этих банкетах радовал собравшихся своей великолепной игрой… Во время одного из таких вечеров пианист Лев Пышнов – большой друг и сотрудник Швейгера по организации Музыкальной школы – сыграл рахманиновскую польку и, как бы показывая музыкальные фокусы, стал варьировать. Это плетение звуков Рахманинову очень понравилось, и он, смеясь по-детски заразительно, сказал, что эта искусная фантазия Пышнова его, как автора, не оскорбляет. Как-то утром Рахманинов был у нас в Музыкальном училище, слушал учеников с интересом, внимательно. Похвалил четырнадцатилетнего пианиста Сергея Сидякина, ученика профессора И. С. Айсберга, посмотрел его руки и сказал: "Будет хорошая смена". Затем с особым интересом отнесся к ученикам моего мужа Евгения Ряднова – баритону Е. Г. Ольховскому и меццо-сопрано Арусь Бабалян. После прослушивания учеников Евгений Карлович предложил Рахманинову поехать к нам на дачу на окраину Тифлиса в Ортачалы. С.Г. Мирзоев, доктор А.Г. Гурко и Е.А. Лавровская, которая в то время гостила у Гурко со своей ученицей Китаевой, составили дружную компанию и побывали у нас; смотрели в бинокль на Куру, на сады Ортачальские, на серные бани "Гогило" в глубине скалы".По приглашению С. Мирзоева, Сергей Рахманинов побывал с концертами в Тифлисе еще дважды, в 1913-м и 1915 гг.В 1913 году он посетил салон княгини Елизаветы Орбелиани, у которой собиралась видная грузинская интеллигенция. Хозяйка салона привлекла особое внимание композитора, что и не удивительно – она была очень интересной личностью. Как писала профессор Наталья Орловская (1920-2014), "Елизавета Орбелиани (урожденная Багратиони, 1871-1942) была продолжательницей рода царя Ираклия II (по отцу) и поэта Александра Чавчавадзе (по матери). Талантливая, красивая женщина, поэтесса Ел. Орбелиани была хорошо известна в обществе, а в ее салоне бывали деятели искусства, писатели как грузинские, так и приезжие. А. Церетели посвятил ей хвалебное стихотворение. Ел. Орбелиани перевела на французский язык "Вепхисткаосани", стихи ряда грузинских поэтов XIX-ХХ вв.".Лиза Орбелиани рассказала Рахманинову о своем переводе на французский язык "Демона" Лермонтова, о других литературных работах. Рахманинов слушал ее с неподдельным интересом.Во время посещения салона Сергей Васильевич также общался с композиторами Дмитрием Аракишвили и Захарией Палиашвили.Кстати, на этом вечере гости заговорили о генерале Александре Чавчавадзе. Как известно, отряд под командованием Чавчавадзе участвовал в победных боях против Шамиля. И тут Рахманинов рассказал, что его отец 16-летним юношей поступил добровольцем на военную службу и тоже воевал на Кавказе против Шамиля…Стоит добавить, что под конец вечера все гости подняли бокалы, и грянуло "Мравалжамиер" ("Многие лета") – в честь Сергея Рахманинова.В 1915 году Рахманинов выступил в Тифлисе в последний раз. Вскоре после революции 1917 года в России он воспользовался приглашением выступить на концерте в Стокгольме и в конце того года вместе с женой и дочерьми навсегда покинул Россию."А что же рахманиновский рояль?" – спросит читатель.Долгое время рояль находился в доме Мирзоева. Ныне ценнейший инструмент хранится в музее Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили – в 1925 году консерватория за 25 тысяч рублей выкупила реликвию у Степана Мирзоева, который к тому времени обанкротился.Сегодня на рояле Рахманинова в консерватории играют только выдающиеся пианисты и только в особых случаях.

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культура, грузия, сергей рахманинов, россия, аналитика, общество, захарий палиашвили, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили