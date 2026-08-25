https://sputnik-georgia.ru/20260825/gruzinskaya-politsiya-izyala-u-inostrannykh-grazhdan-narkotiki-na-6-millionov-300284311.html

Грузинская полиция изъяла у иностранных граждан наркотики на 6 миллионов

Грузинская полиция изъяла у иностранных граждан наркотики на 6 миллионов

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T19:33+0400

2026-08-25T19:33+0400

2026-08-25T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Полиция после задержания в городе Рустави (регион Квемо Картли) двух иностранных граждан обнаружила в их квартирах и автомобиле 33 килограмма гашиша стоимостью 6 миллионов лари на черном рынке, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, гашиш хранился в одной из квартир задержанных. Часть наркотиков была спрятана в автомобильных покрышках, которые находились в квартире. Кроме того, в другой квартире и гостиничном номере, где останавливались задержанные, полиция обнаружила кокаин, героин и метадон."Следствие установило, что задержанные лица действовали сообща и планировали реализацию наркотиков различными методами, но из-за оперативного реагирования правоохранителей не смогли осуществить преступный замысел", – говорится в сообщении.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в особо крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, происшествия, грузия, новости, квемо картли, рустави