https://sputnik-georgia.ru/20260825/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-prognoz-sinoptikov-300284161.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Возможны грозы и усиление ветра, предупреждают синоптики 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T18:35+0400

2026-08-25T18:35+0400

2026-08-25T18:35+0400

погода

грузия

новости

непогода в грузии

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23654/19/236541931_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1e3218a1c4e2ffdc733673a9a4019238.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Со второй половины дня 25 августа до конца 26 августа в отдельных регионах Грузии ожидается ухудшение погоды, сообщили в Национальном центре окружающей среды. Непогода коснется жителей регионов Самегрело – Земо-Сванети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Возможны грозы и усиление ветра. Обильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, разливам небольших рек, а в холмистых и горных районах – к возникновению и активизации оползневых и селевых процессов. Уровень опасности оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, непогода в грузии, прогноз погоды в грузии