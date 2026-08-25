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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Возможны грозы и усиление ветра, предупреждают синоптики 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T18:35+0400
2026-08-25T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Со второй половины дня 25 августа до конца 26 августа в отдельных регионах Грузии ожидается ухудшение погоды, сообщили в Национальном центре окружающей среды. Непогода коснется жителей регионов Самегрело – Земо-Сванети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Возможны грозы и усиление ветра. Обильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, разливам небольших рек, а в холмистых и горных районах – к возникновению и активизации оползневых и селевых процессов. Уровень опасности оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, непогода в грузии, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, непогода в грузии, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Возможны грозы и усиление ветра, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Со второй половины дня 25 августа до конца 26 августа в отдельных регионах Грузии ожидается ухудшение погоды, сообщили в Национальном центре окружающей среды.
Непогода коснется жителей регионов Самегрело – Земо-Сванети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Возможны грозы и усиление ветра.
Обильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, разливам небольших рек, а в холмистых и горных районах – к возникновению и активизации оползневых и селевых процессов.
Уровень опасности оценивается специалистами как средний.