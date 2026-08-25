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Курс лари на вторник – 2,6125 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6125 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T09:48+0400

2026-08-25T09:48+0400

2026-08-25T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 августа в размере 2,6121 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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