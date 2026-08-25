https://sputnik-georgia.ru/20260825/liga-natsiy-uefa-bilety-na-match-gruziya--ukraina-nachnut-prodavat-25-sentyabrya-300275213.html

Лига наций УЕФА: билеты на матч Грузия – Украина начнут продавать 25 сентября

Лига наций УЕФА: билеты на матч Грузия – Украина начнут продавать 25 сентября

Sputnik Грузия

По решению Дисциплинарного комитета УЕФА, матч с Северной Ирландией состоится без зрителей 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Старт продажи билетов на матч пятого сезона розыгрыша Лиги наций УЕФА 2026/2027 между сборными по футболу Грузии и Украины запланирован на 25 сентября. Матч пройдет на стадионе "Динамо Арена" 28 сентября. Стоимость билетов составит 20, 40, 70 и 100 лари. Один пользователь сможет приобрести максимум четыре билета. Продажи начнутся в 12:00 по тбилисскому времени. Первый домашний матч сборная Грузия проведет 25 сентября в Тбилиси со сборной Северной Ирландии. По решению Дисциплинарного комитета УЕФА, матч с Северной Ирландией состоится без зрителей. В отличие от предыдущих лет, когда для международных матчей выделялись три окна – в сентябре, октябре и ноябре – в этом году команды должны будут сыграть четыре матча подряд в сентябре-октябре с пятидневным перерывом, причем последние два тура пройдут в ноябре. Плей-офф состоится в июне, а не в марте 2027 года. Расписание матчей Лиги наций: Лига наций УЕФА 2026/2027 будет связана с квалификацией Евро-2028 в Великобритании и Ирландии. По результатам Лиги наций некоторые команды получат второй шанс на выход в финальный турнир через стыковые матчи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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