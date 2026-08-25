https://sputnik-georgia.ru/20260825/liga-natsiy-uefa-bilety-na-match-gruziya--ukraina-nachnut-prodavat-25-sentyabrya-300275213.html
Лига наций УЕФА: билеты на матч Грузия – Украина начнут продавать 25 сентября
Лига наций УЕФА: билеты на матч Грузия – Украина начнут продавать 25 сентября
Sputnik Грузия
По решению Дисциплинарного комитета УЕФА, матч с Северной Ирландией состоится без зрителей 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T11:58+0400
2026-08-25T11:58+0400
2026-08-25T12:02+0400
спорт
новости
грузия
уефа
лига наций уефа
футбол
сборная грузии по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278827767_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_881e6a9578daa90c966c95b9f25a7236.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Старт продажи билетов на матч пятого сезона розыгрыша Лиги наций УЕФА 2026/2027 между сборными по футболу Грузии и Украины запланирован на 25 сентября. Матч пройдет на стадионе "Динамо Арена" 28 сентября. Стоимость билетов составит 20, 40, 70 и 100 лари. Один пользователь сможет приобрести максимум четыре билета. Продажи начнутся в 12:00 по тбилисскому времени. Первый домашний матч сборная Грузия проведет 25 сентября в Тбилиси со сборной Северной Ирландии. По решению Дисциплинарного комитета УЕФА, матч с Северной Ирландией состоится без зрителей. В отличие от предыдущих лет, когда для международных матчей выделялись три окна – в сентябре, октябре и ноябре – в этом году команды должны будут сыграть четыре матча подряд в сентябре-октябре с пятидневным перерывом, причем последние два тура пройдут в ноябре. Плей-офф состоится в июне, а не в марте 2027 года. Расписание матчей Лиги наций: Лига наций УЕФА 2026/2027 будет связана с квалификацией Евро-2028 в Великобритании и Ирландии. По результатам Лиги наций некоторые команды получат второй шанс на выход в финальный турнир через стыковые матчи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278827767_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f3bfda3eff6591da844fbce236710c9c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, уефа, лига наций уефа, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, новости, грузия, уефа, лига наций уефа, футбол, сборная грузии по футболу
Лига наций УЕФА: билеты на матч Грузия – Украина начнут продавать 25 сентября
11:58 25.08.2026 (обновлено: 12:02 25.08.2026)
По решению Дисциплинарного комитета УЕФА, матч с Северной Ирландией состоится без зрителей
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Старт продажи билетов на матч пятого сезона розыгрыша Лиги наций УЕФА 2026/2027 между сборными по футболу Грузии и Украины запланирован на 25 сентября.
Матч пройдет на стадионе "Динамо Арена" 28 сентября.
Стоимость билетов составит 20, 40, 70 и 100 лари. Один пользователь сможет приобрести максимум четыре билета. Продажи начнутся в 12:00 по тбилисскому времени.
Первый домашний матч сборная Грузия проведет 25 сентября в Тбилиси со сборной Северной Ирландии. По решению Дисциплинарного комитета УЕФА, матч с Северной Ирландией состоится без зрителей.
В отличие от предыдущих лет, когда для международных матчей выделялись три окна – в сентябре, октябре и ноябре – в этом году команды должны будут сыграть четыре матча подряд в сентябре-октябре с пятидневным перерывом, причем последние два тура пройдут в ноябре. Плей-офф состоится в июне, а не в марте 2027 года.
Расписание матчей Лиги наций:
Первый тур: 24-26 сентября
Второй тур: 27-29 сентября
Третий тур: 30 сентября – 3 октября
Четвертый тур: 4-6 октября
Лига наций УЕФА 2026/2027 будет связана с квалификацией Евро-2028 в Великобритании и Ирландии. По результатам Лиги наций некоторые команды получат второй шанс на выход в финальный турнир через стыковые матчи.