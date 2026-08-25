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Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Ватикана по итогам переговоров в Москве
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Ватикана по итогам переговоров в Москве
Sputnik Грузия
Главы МИД России и Ватикана Сергей Лавров и архиепископ Пол Галлахер проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T14:55+0400
2026-08-25T14:55+0400
2026-08-25T15:22+0400
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мультимедиа, видео, москва, сергей лавров, мид россии
мультимедиа, видео, москва, сергей лавров, мид россии
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Ватикана по итогам переговоров в Москве
14:55 25.08.2026 (обновлено: 15:22 25.08.2026)
Главы МИД России и Ватикана Сергей Лавров и архиепископ Пол Галлахер проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве