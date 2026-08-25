https://sputnik-georgia.ru/20260825/revolyutsiya-i-inoagenty-machavariani-ozvuchil-pretenzii-k-oppozitsii-v-gruzii-300280027.html

Революция и "иноагенты": Мачавариани озвучил претензии к оппозиции в Грузии

Революция и "иноагенты": Мачавариани озвучил претензии к оппозиции в Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиционеры, представители НПО и активисты должны извиниться перед "абсолютным большинством общества" за свою деятельность, утверждает политик 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T13:40+0400

2026-08-25T13:40+0400

2026-08-25T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Оппозиция, НПО и активисты за последние годы пять раз пытались устроить революцию в Грузии и действуют в интересах иностранных сил, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. По его словам, оппоненты власти пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, дискредитировать Грузию на международной арене и навязать обществу "выдуманные истории". Мачавариани заявил, что за свою деятельность оппозиция должна извиниться перед большинством граждан. "Агентурные оппозиционные партии, богатые НПО и ультралевые, псевдолиберальные активисты! Вы служите иностранным хозяевам за рубежом и нескольким послам внутри страны!" – написал Мачавариани в соцсети. Депутат перечислил ряд событий последних лет, которые, по его мнению, свидетельствуют о попытках оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, он напомнил о протестах вокруг закона об "иноагентах", а также об акциях после начала конфликта на Украине. По утверждению Мачавариани, протестующие добивались введения Грузией санкций против России, отправки добровольцев в Украину и передачи Киеву грузинского вооружения. Отдельно депутат раскритиковал заявления оппонентов власти о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. "Несколько лет они пытались своими фашистскими методами убедить общество в том, что Саакашвили умирает. Разумеется, это, наряду с другими действиями, происходило в тесной координации с их внешними хозяевами, и, чтобы эта сказка выглядела более убедительной, послы 27 страны-членов ЕС даже устроили нам демарш", – отметил он. Мачавариани также обвинил оппозицию в попытках добиться международных санкций против Грузии и представить страну как место обхода Россией санкционных ограничений. При этом он подчеркнул, что грузинские власти, по его словам, получали благодарности от представителей США и ЕС за меры по предотвращению обхода санкций. Еще одной темой критики стали отношения Грузии с Китаем и странами Центральной Азии. По словам депутата, оппозиция высмеивала углубление этих связей, однако последующие визиты западных лидеров в Китай и Центральную Азию показали заинтересованность западных стран в развитии отношений с этими регионами. Мачавариани заявил, что оппозиция также пыталась настроить граждан против многомиллиардных инвестиций, используя, в частности, нарративы о "русификации", "китаизации", "иранизации" и "арабизации" Грузии. Говоря о протестах, депутат заявил, что оппозиционные силы получали рекомендации от зарубежных организаций и пытались перевести протесты в гражданское противостояние. Не обошел Мачавариани стороной и парламентские выборы 2024 года. Он напомнил об утверждениях оппозиции о масштабных фальсификациях и назвал кампанию вокруг "400 тысяч сфальсифицированных голосов" и "100 тысяч отобранных удостоверений личности" мошеннической. Кроме того, депутат обвинил оппозиционные силы в нападках на Грузинскую православную церковь и духовенство, а также в поддержке ЛГБТ*-повестки. По его словам, оппозиция выступала против закона, ограничивающего распространение ЛГБТ*-пропаганды в школах и детских садах. Мачавариани также раскритиковал обвинения в адрес правоохранителей и заявил, что действия отдельных полицейских необоснованно распространялись на всех сотрудников правоохранительных органов. В конце депутат упомянул и заявления об отравлении граждан, которые, по его словам, власти также считают частью кампании против Грузии. "Ваша повестка – постоянное раскачивание и саботаж Грузии, дестабилизация, вредительство и принуждение наших граждан фашистскими методами поверить в придуманные вами сказки", – заявил Мачавариани. Он добавил, что оппозиция, НПО и активисты должны извиниться перед "абсолютным большинством общества" за свою деятельность. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, китай, украина, михаил саакашвили, грузинская православная церковь