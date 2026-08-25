https://sputnik-georgia.ru/20260825/roditeli-smogut-priobresti-shkolnuyu-formu-onlayn--minobrazovaniya-gruzii-300258135.html

Родители смогут приобрести школьную форму онлайн – Минобразования Грузии

Родители смогут приобрести школьную форму онлайн – Минобразования Грузии

Sputnik Грузия

С 1 по 14 сентября школьную форму через онлайн-магазин смогут приобрести только родители первоклассников 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Родители первоклассников, идущих в государственные школы Грузии с 15 сентября, помимо пунктов продаж смогут приобрести школьную форму в специализированном онлайн-магазине formebi.emis.ge, говорится в сообщении Минобразования Грузии.Школьную форму для учащихся 1-6 классов сшили в Китае. Производство 1,8 миллиона комплектов обошлось в 45,6 миллиона лари, или 17,4 миллиона долларов. С 1 по 14 сентября приобрести форму можно будет только для первоклассников.По данным Минобразования, после покупки онлайн доставку по адресам осуществит "Почта Грузии".При этом ряд банков уже предложил скидки на форму при оформлении школьной карты для первоклассников. Все предложения будут доступны на онлайн-платформе.Ученики определенных категорий получат школьную форму бесплатно. Выдавать ее также будут в пунктах выдачи.Стоимость школьной формы составит:Форма в Грузии будет синего цвета: пиджак и брюки – для мальчиков, пиджак и юбка либо брюки – для девочек. При этом юбку можно будет выбрать длиной миди или макси.Форма будет выпускаться в трех размерах, рассчитанных на разный рост. Она изготовлена из полиэстера с дышащей антиаллергенной подкладкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, тбилиси, китай, "почта грузии", реформа системы образования в грузии