https://sputnik-georgia.ru/20260825/v-gruzii-nachnut-uchet-ispolzovaniya-vody-s-1-sentyabrya-300297614.html

В Грузии начнут учет использования воды с 1 сентября

В Грузии начнут учет использования воды с 1 сентября

Sputnik Грузия

Учету будет подлежать потребление подземных и наземных вод предпринимателями и физическими лицами 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T22:27+0400

2026-08-25T22:27+0400

2026-08-25T22:27+0400

грузия

новости

общество

вода

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/02/278221471_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a035cef753a34110e8bd6b56b56fe366.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Грузии утвердило правила, согласно которым с 1 сентября 2026 года в Грузии будут вести государственный учет использования воды. Учету будет подлежать потребление подземных и наземных вод предпринимателями и физическими лицами, в том числе сбор воды в водохранилище, если речь идет об изъятии более одного кубометра или сливе отходов. Целью введения учета является сбор информации об использовании водных ресурсов, оценка воздействия на водные объекты и защита водных ресурсов Грузии.Заниматься учетом использования воды будет Агентство окружающей среды, а контролировать соблюдение правил и штрафовать за нарушения при пользовании водными ресурсами – Агентство надзора за окружающей средой.Закон "Об управлении водными ресурсами" объявил водные ресурсы Грузии государственной собственностью, а частные компании будут получать разрешение на использование воды для производства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, вода