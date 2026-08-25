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В Грузии усилят подготовку школьников к поступлению в вузы

В Грузии усилят подготовку школьников к поступлению в вузы

Sputnik Грузия

На фоне реформы школьного образования в стране Минобразования готовит новую систему подготовки выпускников к Единым национальным экзаменам непосредственно в... 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T20:38+0400

2026-08-25T20:38+0400

2026-08-25T20:38+0400

реформа системы образования в грузии

грузия

новости

общество

гиви миканадзе

школа

единые национальные экзамены

вузы грузии

министерство образования и науки грузии

образование

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Минобразования Грузии приступило к разработке учебных пособий и подготовке педагогов для репетиториума – в нем учеников выпускных классов будут готовить конкретно по предметам Единых национальных экзаменов непосредственно в школах, заявил глава ведомства Гиви Миканадзе. В феврале 2026 года парламент Грузии принял поправки к закону "Об общем образовании", предусматривающие масштабную реформу школьной системы. Главное новшество – переход на 11-летнее обучение вместо 12-летнего (12-й класс станет добровольным). Школьная программа будет завершаться за 10 лет, а с 2027-2028 учебного года 11-й класс станет репетиториумом и будет посвящен подготовке к Единым национальным экзаменам (вступительным экзаменам в вузы) по выбранным предметам. "Интенсивно начинается работа над учебными пособиями, которые должны использоваться в репетиториуме. Также в ближайший период будет проведен отбор педагогов для репетиториума, их переподготовка и подготовка к тому, чтобы уже в начале следующего учебного года репетиториум был официально запущен", – сказал Миканадзе. Как отметил глава ведомства, министерство работает над тем, чтобы в рамках репетиториума были созданы группы по 10 детей для большей продуктивности. "В репетиториуме не будет групп по 29 детей, здесь будут группы с гораздо меньшим количеством учеников – как минимум вдвое меньше. Однако мы стараемся найти возможность создать группы по 10 детей, чтобы подготовка по 3–4 предметам, которые им предстоит сдавать на национальных экзаменах, была максимально эффективной", – отметил министр. По словам Миканадзе, цель нововведения заключается в том, чтобы ученик, окончив школу, мог без труда преодолеть порог национальных экзаменов и продолжить учебу в желаемом университете. Реформа общего образования в Грузии также предусматривает единые учебники и программу для государственных школ, обязательную школьную форму для учеников 1–6 классов и новые правила использования гаджетов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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