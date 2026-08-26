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Арчвадзе: транзитные проекты усиливают влияние Грузии в регионе
Арчвадзе: транзитные проекты усиливают влияние Грузии в регионе
Sputnik Грузия
Грузия усиливает роль экономико-транспортного хаба региона благодаря развитию международных связей, экспорта, реэкспорта и транзитных проектов 26.08.2026, Sputnik Грузия
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Об этом заявил эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии Иосиф Арчвадзе в ходе круглого стола "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованного газетой "Свободная Грузия".По словам Арчвадзе, Грузия поддерживает взаимовыгодное сотрудничество с партнерами и сегодня имеет экономические связи почти со 150 странами."Экономика Грузии, образно говоря, является маленьким кораблем в большом океане, где волны буквально качают в разные стороны. Главная цель экипажа, правительства и народа Грузии – обеспечить устойчивость этого плавания и довести его до устойчивого развития.С этой целью мы поддерживаем взаимовыгодные формы сотрудничества с нашими ближайшими и не только ближайшими государствами. Мы имеем экономическую связь почти со 150 странами. Активно осуществляем экспорт и реэкспорт. Грузия на деле увеличивает роль и влияние как экономико-транспортного хаба в региональном масштабе", – заявил Арчвадзе.По его словам, реализуемые в последние годы проекты имеют не только локальное, но и международное значение. В частности, речь идет о транспортных коридорах Восток–Запад и Север–Юг, а также об участии Грузии в транзите энергоносителей."Все это показывает рост нашего влияния в международном масштабе. В этом отношении рост экономики Грузии зависит от тесного, взаимовыгодного сотрудничества с партнерами нашего государства", – сказал Арчвадзе.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, иосиф арчвадзе, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, иосиф арчвадзе, видео

Арчвадзе: транзитные проекты усиливают влияние Грузии в регионе

15:53 26.08.2026 (обновлено: 16:21 26.08.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Грузия усиливает роль экономико-транспортного хаба региона благодаря развитию международных связей, экспорта, реэкспорта и транзитных проектов
Об этом заявил эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии Иосиф Арчвадзе в ходе круглого стола "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованного газетой "Свободная Грузия".

По словам Арчвадзе, Грузия поддерживает взаимовыгодное сотрудничество с партнерами и сегодня имеет экономические связи почти со 150 странами.

"Экономика Грузии, образно говоря, является маленьким кораблем в большом океане, где волны буквально качают в разные стороны. Главная цель экипажа, правительства и народа Грузии – обеспечить устойчивость этого плавания и довести его до устойчивого развития.

С этой целью мы поддерживаем взаимовыгодные формы сотрудничества с нашими ближайшими и не только ближайшими государствами. Мы имеем экономическую связь почти со 150 странами. Активно осуществляем экспорт и реэкспорт. Грузия на деле увеличивает роль и влияние как экономико-транспортного хаба в региональном масштабе", – заявил Арчвадзе.

По его словам, реализуемые в последние годы проекты имеют не только локальное, но и международное значение. В частности, речь идет о транспортных коридорах Восток–Запад и Север–Юг, а также об участии Грузии в транзите энергоносителей.

"Все это показывает рост нашего влияния в международном масштабе. В этом отношении рост экономики Грузии зависит от тесного, взаимовыгодного сотрудничества с партнерами нашего государства", – сказал Арчвадзе.
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