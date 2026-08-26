Арчвадзе: транзитные проекты усиливают влияние Грузии в регионе

Об этом заявил эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии Иосиф Арчвадзе в ходе круглого стола "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованного газетой "Свободная Грузия".



По словам Арчвадзе, Грузия поддерживает взаимовыгодное сотрудничество с партнерами и сегодня имеет экономические связи почти со 150 странами.



"Экономика Грузии, образно говоря, является маленьким кораблем в большом океане, где волны буквально качают в разные стороны. Главная цель экипажа, правительства и народа Грузии – обеспечить устойчивость этого плавания и довести его до устойчивого развития.



С этой целью мы поддерживаем взаимовыгодные формы сотрудничества с нашими ближайшими и не только ближайшими государствами. Мы имеем экономическую связь почти со 150 странами. Активно осуществляем экспорт и реэкспорт. Грузия на деле увеличивает роль и влияние как экономико-транспортного хаба в региональном масштабе", – заявил Арчвадзе.



По его словам, реализуемые в последние годы проекты имеют не только локальное, но и международное значение. В частности, речь идет о транспортных коридорах Восток–Запад и Север–Юг, а также об участии Грузии в транзите энергоносителей.



"Все это показывает рост нашего влияния в международном масштабе. В этом отношении рост экономики Грузии зависит от тесного, взаимовыгодного сотрудничества с партнерами нашего государства", – сказал Арчвадзе.