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Безработица в Грузии, II квартал 2026 года

Безработица в Грузии, II квартал 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", население страны составляет 3,9 млн человек. Доля экономически активного населения в возрасте 15 лет... 26.08.2026, Sputnik Грузия

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", население страны составляет 3,9 млн человек. Доля экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше составляет 53,3%.Уровень безработицы в стране составляет 13,8%, при этом доля наемных работников среди занятых – 69%. Уровень безработицы в городах составляет 14,7%, а в сельской местности – 12,6%. Среди мужчин этот показатель несколько выше – 15,7%, тогда как среди женщин он составляет 11,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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