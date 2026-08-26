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Безработица в Грузии, II квартал 2026 года
Безработица в Грузии, II квартал 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", население страны составляет 3,9 млн человек. Доля экономически активного населения в возрасте 15 лет... 26.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-26T10:31+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", население страны составляет 3,9 млн человек. Доля экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше составляет 53,3%.Уровень безработицы в стране составляет 13,8%, при этом доля наемных работников среди занятых – 69%. Уровень безработицы в городах составляет 14,7%, а в сельской местности – 12,6%. Среди мужчин этот показатель несколько выше – 15,7%, тогда как среди женщин он составляет 11,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, сакстат, безработица, инфографика, инфографика
грузия, новости, экономика, сакстат, безработица, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", население страны составляет 3,9 млн человек. Доля экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше составляет 53,3%.
Уровень безработицы в стране составляет 13,8%, при этом доля наемных работников среди занятых – 69%. Уровень безработицы в городах составляет 14,7%, а в сельской местности – 12,6%. Среди мужчин этот показатель несколько выше – 15,7%, тогда как среди женщин он составляет 11,3%.