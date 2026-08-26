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Борьба с нелегальной миграцией: из Грузии выдворили 85 человек
Борьба с нелегальной миграцией: из Грузии выдворили 85 человек
Sputnik Грузия
С начала года из Грузии выдворили 2 726 иностранцев – вдвое больше, чем за весь прошлый год 26.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 85 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Среди них – граждане Турции, Индии, Туркменистана, Азербайджана, России, Египта, Беларуси, Узбекистана, Эфиопии, Иордании, Кубы, Вьетнама, Бангладеш, Нигерии, Пакистана, Таиланда, Филиппин и других государств.Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований."В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запретили въезд в Грузию", – говорится в сообщении МВД.По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии 2 726 иностранцев, незаконно находившихся в стране, что вдвое превышает общий показатель за весь прошлый год.Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, турция, индия, туркменистан, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня
общество, грузия, новости, турция, индия, туркменистан, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня
Борьба с нелегальной миграцией: из Грузии выдворили 85 человек
С начала года из Грузии выдворили 2 726 иностранцев – вдвое больше, чем за весь прошлый год
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 85 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Среди них – граждане Турции, Индии, Туркменистана, Азербайджана, России, Египта, Беларуси, Узбекистана, Эфиопии, Иордании, Кубы, Вьетнама, Бангладеш, Нигерии, Пакистана, Таиланда, Филиппин и других государств.
Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований.
"В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запретили въезд в Грузию", – говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии 2 726 иностранцев, незаконно находившихся в стране, что вдвое превышает общий показатель за весь прошлый год.
Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.