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Число выехавших в Россию превышает число въехавших – замглавы МВД Грузии
Число выехавших в Россию превышает число въехавших – замглавы МВД Грузии
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В МВД Грузии назвали спекуляцией опасения оппозиции по поводу роста числа въезжающих россиян 26.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Число выехавших в Россию через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на грузино-российской границе превышает число въехавших в страну, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. В последние дни в Грузии активно обсуждается тема увеличения числа россиян, въезжающих в страну. Оппозиционные политики высказывают мнение, что это может создать проблемы для безопасности Грузии из-за сложностей с контролем большого потока въезжающих. По официальным данным МВД Грузии, в период с 17 по 24 августа из Грузии выехало 61 691 человек, а въехало – 52 953. "Эти цифры касаются как граждан России, так и граждан Грузии, и других стран", – пояснил Дарахвелидзе. Он также отметил, что число въезжающих не создает угрозы для безопасности Грузии. "Хочу успокоить общество, что это спекуляционно распространяемые данные, они служат введению общества в заблуждение, а не связаны с рисками. МВД Грузии и все другие ведомства делают все, чтобы обеспечить как въезд туристов, так и защиту государственных границ", – сказал Дарахвелидзе. Пропускной пункт "Верхний Ларс" – единственный сухопутный пропускной пункт на грузино-российской границе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, грузино-российская граница, верхний ларс
грузия, новости, политика, тбилиси, грузино-российская граница, верхний ларс
Число выехавших в Россию превышает число въехавших – замглавы МВД Грузии
В МВД Грузии назвали спекуляцией опасения оппозиции по поводу роста числа въезжающих россиян
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Число выехавших в Россию через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на грузино-российской границе превышает число въехавших в страну, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
В последние дни в Грузии активно обсуждается тема увеличения числа россиян, въезжающих в страну. Оппозиционные политики высказывают мнение, что это может создать проблемы для безопасности Грузии из-за сложностей с контролем большого потока въезжающих.
По официальным данным МВД Грузии, в период с 17 по 24 августа из Грузии выехало 61 691 человек, а въехало – 52 953.
"Эти цифры касаются как граждан России, так и граждан Грузии, и других стран", – пояснил Дарахвелидзе.
Он также отметил, что число въезжающих не создает угрозы для безопасности Грузии.
"Хочу успокоить общество, что это спекуляционно распространяемые данные, они служат введению общества в заблуждение, а не связаны с рисками. МВД Грузии и все другие ведомства делают все, чтобы обеспечить как въезд туристов, так и защиту государственных границ", – сказал Дарахвелидзе.
Пропускной пункт "Верхний Ларс" – единственный сухопутный пропускной пункт на грузино-российской границе.