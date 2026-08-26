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Дорогой отдых: почему в Грузии растет популярность люксовых отелей? - видео

Дорогой отдых: почему в Грузии растет популярность люксовых отелей? - видео

Sputnik Грузия

В Грузии выросла загрузка крупных брендовых отелей –более чем на 4% за первые шесть месяцев 2026 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает... 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T13:48+0400

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Особенно активный рост фиксировался в январе и мае. Выросла и средняя цена гостиничного номера – до 134 долларов (на 7% за год).Спрос на пятизвездочные отели в Грузии вырос более чем на 68% – благодаря стремлению туристов к комфортному отдыху и высокому уровню сервиса, сообщает сервис бронирования OneTwoTrip.При этом гостиничный фонд страны активно пополняется, появляются новые отели. Спрос растет как в Тбилиси, так и в курортном Батуми и других городах страны.

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