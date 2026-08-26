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Фактор Токаева определил результаты выборов в Казахстане

Фактор Токаева определил результаты выборов в Казахстане

Sputnik Грузия

Политический обозреватель Васо Капанадзе побывал на выборах в Казахстане и в колонке для Sputnik Грузия рассказал о ходе голосования и его итогах 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T12:56+0400

2026-08-26T12:56+0400

2026-08-26T13:20+0400

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В Казахстане завершился подсчет голосов на выборах в Курултай, новый однопалатный парламент страны. По данным ЦИК Казахстана, политическая партия "Адилет" по итогам выборов получила 110 мандатов депутатов курултая из 145.В выборах участвовали семь политических партий, выдвинувших 545 кандидатов на 145 депутатских мандатов. Все они в той или иной мере поддерживают курс президента Касым-Жомарта Токаева. Это указывает на то, что нынешний глава государства имеет высокий политический вес и его курс, ориентированный на проведение важных реформ и упрочение внутриполитической стабильности, динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее интересов на международной арене, имеет поддержку подавляющего большинства граждан страны. Поэтому неудивительно, что пропрезидентская партия "Адилет" ("Справедливость") одержала убедительную победу на выборах в Курултай. По предварительным результатам, 5-процентный избирательный барьер преодолели пять партий: "Адилет" – 71,17%, "Ауыл" – 6,26%, "Республика" – 5,56%, "Ак жол" – 5,21% и "Общенациональная социал-демократическая партия" – 5,11%. Еще 2,51% избирателей выбрали вариант "против всех". Народная партия Казахстана и партия зеленых "Байтак" в парламент не попали. Таким образом, по предварительным результатам, в первом Курултае будут представлены пять политических партий. При этом окончательное распределение 145 мандатов еще должно быть утверждено ЦИК после завершения предусмотренных законом процедур. По словам председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова явка на выборах, которые стали десятыми парламентскими выборами в Казахстане с 1991 года и первыми выборами в Курултай, составила 74,8%. Переход к однопалатному парламенту был запланирован в ходе конституционной реформы, начатой Токаевым осенью 2025 года. Первоначально речь шла только о поправках в основной закон, но за несколько месяцев проект разросся до полной замены конституции 1995 года. Новая конституция была принята на референдуме в марте 2026 года и вступила в силу 1 июля. Новый однопалатный парламент, как заявляют власти, сможет усилить роль партий и ускорить законодательную работу в целом. Курултай будет принимать законы, утверждать бюджет, может выразить недоверие правительству и давать согласие на назначение премьер-министра, вице-президента, судей Конституционного суда и членов нескольких государственных органов. При этом у президента остаются самые широкие полномочия. Глава государства выдвигает главу Курултая и вправе распустить парламент, если депутаты дважды откажутся избрать предложенного председателя. Также Курултай должен дать формальное согласие на назначение президентом вице-президента. Этот пост был упразднен в 1996 году и возвращен в новой конституции. Явка в 74,8% стала одним из заметных показателей голосования. Для первых выборов в рамках новой конституционной модели это свидетельствует о достаточно высоком уровне участия граждан в формировании нового законодательного органа. Для наблюдения за выборами ЦИК аккредитовала 777 иностранных наблюдателей из 42 государств и 13 международных организаций. Среди них были 138 депутатов парламентов 41 страны. Тем из них, в том числе и автору этих строк, кто наблюдал за выборами на избирательных участках столицы Казахстана – Астаны, было очевидно, что выборы проходили в спокойной, дружелюбной обстановке. Кстати, в день выборов, 23 августа, проезд в общественном транспорте Астаны был бесплатным. "Казахстан провел достойные парламентские выборы, и граждане страны вправе рассчитывать на достойное будущее", – заявил один из международных наблюдателей за выборами, бизнесмен и лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Официальная информационная кампания проходила под девизом "Голосуй за обновление!". Речь идет не только о формировании нового депутатского корпуса, но и о переходе к новой модели организации законодательной власти после конституционной реформы. Выборы 23 августа стали переходом от принятия новой конституционной модели к ее практической реализации. Для первого Курултая ключевым вопросом станет уже не сама архитектура парламента, а качество его работы – законодательной деятельности, парламентского контроля и взаимодействия с другими государственными институтами. Для внешних партнеров Казахстана этот процесс также имеет практическое значение. Формирование нового парламента создает дополнительные возможности для развития межпарламентских контактов и расширения сотрудничества. Таким образом, завершен первый электоральный этап перехода Казахстана к новой парламентской модели. Следующим этапом станет практическая работа первого Курултая и реализация полномочий, закрепленных за ним новой Конституцией. Чем обусловлена победа "Адилета"? Прежде всего привлекательностью ее политической программы. Главной целью партии было провозглашено содействие построению справедливого, светского, демократического и правового государства с устойчивой экономикой и развитым гражданским обществом, в котором обеспечивается равенство всех граждан перед законом. Как в свое время писал великий казахский поэт, философ, композитор и основоположник современной казахской письменной литературы Абай Кунанбаев, прежде всего достоинство людей определяется тем, каким путем они идут к цели, и только после этого тем, достигнут они ее или нет. В этом плане очень важный фактор – центристская позиция "Адилета", поскольку казахстанский избиратель не приемлет крайностей. Радикальные популистские лозунги и призывы в стране непопулярны. Партия изначально заняла центральный сектор, в то время как другие партии имеют нишевый характер. Например, "Ауыл" представляет интересы сельских жителей. "Республика" – это партия предпринимателей. ОСДП и НПК – это левый политический спектр, "Байтак" – это экологи. "Адилет" постаралась охватить максимум избирателей. То есть партия, которая полностью солидарна с идеями и видением президента Касым-Жомарт Токаева, с начала избирательной кампании доминировала и везде ее было видно и слышно. Таким образом, она и получила победный результат Ожидается, что уровень профессионализма в Курултае будет достаточно серьезный и что в парламент придет очень много новых лиц – по всем партийным спискам только 10% – это люди, которые уже побывали на депутатских должностях. 90% впервые получат депутатские мандаты. Сам переход от смешанного к пропорциональному принципу в политической системе направлен на усиление авторитета парламентских партий и в определенной степени упорядочивает партийное устройство. Благодаря партийной дисциплине многое будет зависеть от коллективной ответственности в рамках парламентских фракций. Как заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили, также наблюдавший за выборами в Астане, "процесс проведения выборов был хорошо организован, выделялся высоким уровнем администрирования, информированностью избирателей, и все это указывает на то, что все сервисы, которые были предложены избирателям, были на должном уровне". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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колумнисты, аналитика, грузия, казахстан, касым-жомарт токаев