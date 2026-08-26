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Грузии необходимо переосмыслить внешнеэкономические приоритеты – эксперт

Грузии необходимо переосмыслить внешнеэкономические приоритеты – эксперт

Sputnik Грузия

Грузии выгоднее поддерживать сбалансированные экономические отношения со всеми крупными рынками, чем вступать в мегаэкономические объединения, считает... 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T17:07+0400

2026-08-26T17:07+0400

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По его словам, Грузии необходимо переосмыслить внешнеэкономические приоритеты, которые последние 30 лет были ориентированы преимущественно на Евросоюз, и отказаться от модели, которую он считает проявлением неоколониализма."Перед Грузией стоит отход от неоколониализма, который нам навязали в виде Вашингтонского консенсуса некоторые страны западного мира. Также необходимо переосмысление наших внешних экономических векторов, которые 30 лет были нацелены на такой проект, как Евросоюз. Но если сесть с калькулятором и подсчитать – это не особо выгодно. Вообще, я думаю, что для Грузии членство в мегаэкономических объединениях – не такая прибыльная затея, как иметь равноудаленные и равноблизкие экономические отношения со всеми главными рынками, будь то Евросоюз, Китай, Африка или Ближний Восток", – заявил Гогава после круглого стола "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованного газетой "Свободная Грузия".При этом политолог выступил за создание региональной экономической модели с участием Грузии, Армении и Азербайджана."Я являюсь приверженцем идеи Южнокавказской тройки – умеренной интеграционной экономической модели между Грузией, Арменией и Азербайджаном. Это позволит нам укрепить общий рынок и создать благоприятную почву для успешного позиционирования во взаимоотношениях с внешними экономическими игроками, такими как Россия, ЕС, США, Китай, Иран, Индия и Турция.Но пока элиты этих трех закавказских государств не готовы к этому, хотя разговоры об этом в обществе уже идут", – заключил Гогава.

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