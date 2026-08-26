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Импорт автомобилей из Грузии в Азербайджан в январе-июле сократился на 38%

Импорт автомобилей из Грузии в Азербайджан в январе-июле сократился на 38%

Sputnik Грузия

Грузия экспортировала более 3 тыс. автомобилей в Азербайджан 26.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Поставки автомобилей из Грузии в Азербайджан в январе-июле 2026 года сократились на 38% в количественном выражении и на 26% – в стоимостном, свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.За семь месяцев Грузия экспортировала в Азербайджан 3 153 автомобиля на сумму $105,6 млн. Несмотря на заметное падение объемов экспорта, Азербайджан по-прежнему удерживает четвертое место среди стран-покупателей грузинских автомобилей.В целом сфера экспорта автомобилей из Грузии переживает не лучшие времена. В январе-июле 2026 года страна продала за рубеж 48 314 автомобилей на сумму $1,161 млрд – это на 22% меньше по количеству и на 20% меньше по стоимости, чем в аналогичный период прошлого года.При этом основными рынками сбыта остаются соседние и транзитные страны. В Кыргызстан за отчетный период было поставлено 13 140 автомобилей на $498,1 млн, в Казахстан – 16 031 автомобиль на $248,6 млн, в Иран – 6 749 автомобилей на $119 млн, а в Таджикистан – 3 512 автомобилей на $60,5 млн.По итогам 2025 года Грузия экспортировала 111 265 автомобилей на сумму $2,8 млрд, из которых 7 814 автомобилей на $213 млн были отправлены именно в Азербайджан.Ранее сообщалось, что Азербайджан в январе-июле 2026 года импортировал 41 105 автомобилей на сумму $807,4 млн, что на 31,05% меньше по количеству и на 35,17% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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