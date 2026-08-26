Как Грузии использовать изменения в мировой экономике для роста – мнение экспертов
15:17 26.08.2026 (обновлено: 17:15 26.08.2026)
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
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Изменения в мировой экономике, перспективы Среднего коридора, расширение торгово-экономических связей с Россией и странами ЦА, а также поиск баланса между международными партнерами стали основными темами круглого стола "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию"
Мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили.
Эксперты обсудили, может ли развитие транзитной инфраструктуры стать одним из ключевых факторов роста грузинской экономики, как стране использовать изменения в международной торговле и какую внешнеэкономическую стратегию необходимо выстраивать для обеспечения устойчивого развития в условиях растущей глобальной неопределенности.
По словам эксперта по экономическим вопросам, профессора Института демографии и социологии Иосифа Арчвадзе, Грузия имеет открытую экономику, а все процессы, происходящие в мировой экономике, так или иначе влияют на положение страны. Страна включена в глобальные экономические процессы и поддерживает экономические связи почти со 150 странами. При этом положительный торговый баланс у страны примерно с третью из них.
"Кризис – это возможность, шанс провести трансформацию экономики, основываясь на новых вызовах, провести реструктуризацию и просчитать направления дальнейшего развития. С другой стороны, существуют и определенные риски. Если говорить о глобальном масштабе, то кризис этимологически и по своему содержанию означает сокращение масштабов производства и снижение спроса. Поскольку Грузия включена в глобальные процессы, это может означать уменьшение спроса на грузинскую продукцию", – сказал Арчвадзе.
© photo: Sputnik / StringerИосиф Арчвадзе. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
Иосиф Арчвадзе. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
При этом, по его словам, показатели Грузии в этом направлении демонстрируют положительную динамику. Так, в июле темпы роста экспорта в пять раз превысили темпы роста импорта. Кроме того, на 40% увеличился объем местный экспорт.
Другой участник дискуссии, эксперт по экономическим вопросам, профессор Леван Кистаури, обратил внимание на факторы, которые в последние годы существенно изменили ситуацию в мировой экономике.
© photo: Sputnik / StringerТато Ласхишвили. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
Тато Ласхишвили. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
По его словам, к ним относятся пандемия коронавируса, события на Украине и политика президента США Дональда Трампа. Пандемия и последовавшие за ней изменения особенно сильно отразились на международной логистике, что привело к значительному росту стоимости перевозок. В дальнейшем на мировую экономику продолжили влиять геополитические изменения, военные конфликты и трансформация международных торговых отношений.
"Каждый из этих факторов оказал влияние на глобальную экономику. Реальность – это факт, от которого мы не можем убежать, нравится нам это или нет. У нас очень высокий экономический рост. На этом росте положительно сказались, как бы это плохо ни звучало, события на Украине. Грузия использовала возможности, которые появились в результате изменения торговых и логистических маршрутов. В результате страна смогла усилить свои позиции в регионе и привлечь дополнительные экономические потоки", – подчеркнул Кистаури.
© photo: Sputnik / StringerЛеван Кистаури. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
Леван Кистаури. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
Вместе с тем, по мнению участников дискуссии, экономический рост страны должен сопровождаться более активным развитием реального сектора экономики, регионов и малого бизнеса.
Председатель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук Гоча Цопурашвили обратил внимание на важность развития аграрного сектора и регионов страны.
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
"Мы были очень рады созданию нового министерства по региональным вопросам. Но оно не просуществовало и года – его упразднили. То есть что-то не понял один человек в течение года – и упразднили министерство. Кадровая политика экономической команды является ахиллесовой пятой правящей команды.
Регионы играют важную роль в аграрной политике и развитии малого бизнеса. Мы консультировались с аппаратом министерства, обсуждали вопросы регионального развития и то, насколько эффективно реализуются поставленные цели и стратегии. Поэтому, на мой взгляд, региональная политика должна оставаться одним из приоритетов экономической политики страны", – считает Цопурашвили.
© photo: Sputnik / StringerГоча Цопурашвили. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
Гоча Цопурашвили. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
На необходимости более реалистичного и взвешенного подхода к экономической политике остановился политолог, эксперт по экономическим вопросам Важа Беридзе.
По его словам, Грузии как небольшой стране с серьезными экономическими и социальными вызовами необходимо проводить более реалистичную и взвешенную экономическую политику. Он также напомнил о словах бывшего президента Эдуарда Шеварднадзе, который еще в первые годы независимости говорил о ключевом значении экономики для развития страны.
"Мы маленькая страна с довольно большими проблемами, мы должны быть осторожны. Наша экономическая политика должна быть более реалистичной и адекватной, чем в последние 35 лет. После путча, когда Шеварднадзе приехал, он пришел в университет и сказал: независимость – это хорошо, но главное – это экономика. За этими словами последовал гул в аудитории, но, по существу, он был прав, так как экономика многое определяет как для Грузии, так и в мировой политике", – отметил Беридзе.
© photo: Sputnik / StringerВажа Беридзе. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
Важа Беридзе. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено вопросу внешнеэкономической ориентации Грузии и поиску оптимальной модели сотрудничества с различными международными партнерами.
Политолог, эксперт по международным отношениям Ираклий Гогава считает, что для Грузии членство в крупных экономических объединениях может быть не столь выгодным, как поддержание равно близких отношений со всеми основными рынками, в частности с ЕС и Китаем.
"Я являюсь приверженцем идеи Южнокавказской тройки – умеренной интеграционной экономической модели между Грузией, Арменией и Азербайджаном. Это позволит нам укрепить общий рынок и создать благоприятную почву для успешного позиционирования во взаимоотношениях с внешними экономическими игроками, такими как Россия, ЕС, США, Китай, Иран, Индия и Турция. Но пока элиты этих трех закавказских государств не готовы к этому, хотя разговоры об этом в обществе уже идут", – сказал Гогава.
© photo: Sputnik / StringerИраклий Гогава. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
Ираклий Гогава. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
По его мнению, Грузии необходимо переосмыслить направления своей внешнеэкономической политики, которые на протяжении последних 30 лет были в значительной степени ориентированы на европейскую интеграцию.
Он считает, что стране следует более прагматично оценивать существующие экономические возможности и развивать отношения не только с ЕС, но и с другими крупными международными рынками.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что изменения в мировой экономике и международной торговле создают для Грузии как новые возможности, так и серьезные риски. Среди ключевых задач страны эксперты назвали развитие транзитного потенциала, реального сектора экономики, регионов и малого бизнеса, а также формирование более гибкой и прагматичной внешнеэкономической политики.