https://sputnik-georgia.ru/20260826/kak-gruzii-ispolzovat-izmeneniya-v-mirovoy-ekonomike-dlya-rosta--mnenie-ekspertov-300306211.html

Как Грузии использовать изменения в мировой экономике для роста – мнение экспертов

Как Грузии использовать изменения в мировой экономике для роста – мнение экспертов

Sputnik Грузия

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2026-08-26T15:17+0400

2026-08-26T15:17+0400

2026-08-26T17:15+0400

экономика

грузия

аналитика

иосиф арчвадзе

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Мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили. Эксперты обсудили, может ли развитие транзитной инфраструктуры стать одним из ключевых факторов роста грузинской экономики, как стране использовать изменения в международной торговле и какую внешнеэкономическую стратегию необходимо выстраивать для обеспечения устойчивого развития в условиях растущей глобальной неопределенности. По словам эксперта по экономическим вопросам, профессора Института демографии и социологии Иосифа Арчвадзе, Грузия имеет открытую экономику, а все процессы, происходящие в мировой экономике, так или иначе влияют на положение страны. Страна включена в глобальные экономические процессы и поддерживает экономические связи почти со 150 странами. При этом положительный торговый баланс у страны примерно с третью из них. "Кризис – это возможность, шанс провести трансформацию экономики, основываясь на новых вызовах, провести реструктуризацию и просчитать направления дальнейшего развития. С другой стороны, существуют и определенные риски. Если говорить о глобальном масштабе, то кризис этимологически и по своему содержанию означает сокращение масштабов производства и снижение спроса. Поскольку Грузия включена в глобальные процессы, это может означать уменьшение спроса на грузинскую продукцию", – сказал Арчвадзе. При этом, по его словам, показатели Грузии в этом направлении демонстрируют положительную динамику. Так, в июле темпы роста экспорта в пять раз превысили темпы роста импорта. Кроме того, на 40% увеличился объем местный экспорт. Другой участник дискуссии, эксперт по экономическим вопросам, профессор Леван Кистаури, обратил внимание на факторы, которые в последние годы существенно изменили ситуацию в мировой экономике. По его словам, к ним относятся пандемия коронавируса, события на Украине и политика президента США Дональда Трампа. Пандемия и последовавшие за ней изменения особенно сильно отразились на международной логистике, что привело к значительному росту стоимости перевозок. В дальнейшем на мировую экономику продолжили влиять геополитические изменения, военные конфликты и трансформация международных торговых отношений. "Каждый из этих факторов оказал влияние на глобальную экономику. Реальность – это факт, от которого мы не можем убежать, нравится нам это или нет. У нас очень высокий экономический рост. На этом росте положительно сказались, как бы это плохо ни звучало, события на Украине. Грузия использовала возможности, которые появились в результате изменения торговых и логистических маршрутов. В результате страна смогла усилить свои позиции в регионе и привлечь дополнительные экономические потоки", – подчеркнул Кистаури. Вместе с тем, по мнению участников дискуссии, экономический рост страны должен сопровождаться более активным развитием реального сектора экономики, регионов и малого бизнеса. Председатель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук Гоча Цопурашвили обратил внимание на важность развития аграрного сектора и регионов страны. "Мы были очень рады созданию нового министерства по региональным вопросам. Но оно не просуществовало и года – его упразднили. То есть что-то не понял один человек в течение года – и упразднили министерство. Кадровая политика экономической команды является ахиллесовой пятой правящей команды. Регионы играют важную роль в аграрной политике и развитии малого бизнеса. Мы консультировались с аппаратом министерства, обсуждали вопросы регионального развития и то, насколько эффективно реализуются поставленные цели и стратегии. Поэтому, на мой взгляд, региональная политика должна оставаться одним из приоритетов экономической политики страны", – считает Цопурашвили. На необходимости более реалистичного и взвешенного подхода к экономической политике остановился политолог, эксперт по экономическим вопросам Важа Беридзе. По его словам, Грузии как небольшой стране с серьезными экономическими и социальными вызовами необходимо проводить более реалистичную и взвешенную экономическую политику. Он также напомнил о словах бывшего президента Эдуарда Шеварднадзе, который еще в первые годы независимости говорил о ключевом значении экономики для развития страны. "Мы маленькая страна с довольно большими проблемами, мы должны быть осторожны. Наша экономическая политика должна быть более реалистичной и адекватной, чем в последние 35 лет. После путча, когда Шеварднадзе приехал, он пришел в университет и сказал: независимость – это хорошо, но главное – это экономика. За этими словами последовал гул в аудитории, но, по существу, он был прав, так как экономика многое определяет как для Грузии, так и в мировой политике", – отметил Беридзе. Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено вопросу внешнеэкономической ориентации Грузии и поиску оптимальной модели сотрудничества с различными международными партнерами. Политолог, эксперт по международным отношениям Ираклий Гогава считает, что для Грузии членство в крупных экономических объединениях может быть не столь выгодным, как поддержание равно близких отношений со всеми основными рынками, в частности с ЕС и Китаем. "Я являюсь приверженцем идеи Южнокавказской тройки – умеренной интеграционной экономической модели между Грузией, Арменией и Азербайджаном. Это позволит нам укрепить общий рынок и создать благоприятную почву для успешного позиционирования во взаимоотношениях с внешними экономическими игроками, такими как Россия, ЕС, США, Китай, Иран, Индия и Турция. Но пока элиты этих трех закавказских государств не готовы к этому, хотя разговоры об этом в обществе уже идут", – сказал Гогава. По его мнению, Грузии необходимо переосмыслить направления своей внешнеэкономической политики, которые на протяжении последних 30 лет были в значительной степени ориентированы на европейскую интеграцию. Он считает, что стране следует более прагматично оценивать существующие экономические возможности и развивать отношения не только с ЕС, но и с другими крупными международными рынками. Участники круглого стола сошлись во мнении, что изменения в мировой экономике и международной торговле создают для Грузии как новые возможности, так и серьезные риски. Среди ключевых задач страны эксперты назвали развитие транзитного потенциала, реального сектора экономики, регионов и малого бизнеса, а также формирование более гибкой и прагматичной внешнеэкономической политики.

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

экономика, грузия, аналитика, иосиф арчвадзе