https://sputnik-georgia.ru/20260826/na-tamozhne-gruzii-za-mesyats-presekli-popytku-provezti-v-stranu-iz-rossii-milliony-lari-300300120.html

На таможне Грузии за месяц пресекли попытку провезти в страну из России миллионы лари

На таможне Грузии за месяц пресекли попытку провезти в страну из России миллионы лари

Sputnik Грузия

В Грузии нет ограничений на ввоз наличности в страну, однако сумму в эквиваленте свыше 30 тысяч лари необходимо декларировать 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T11:58+0400

2026-08-26T11:58+0400

2026-08-26T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Сотрудники таможенно-пропускного пункта "Казбеги" на границе Грузии и России пресекли 39 фактов попытки провезти наличные средства в обход таможенных правил, говорится в сообщении Службы доходов Грузии. В Грузии нет ограничений на завоз наличности в страну, однако сумму в эквиваленте свыше 30 тысяч лари необходимо декларировать, в противном случае провозящему грозит штраф. Согласно данным Службы доходов, за последний месяц через грузино-российскую границу без заполнения декларации пытались перевезти сумму эквивалентную 3 042 301 лари. При этом провозившим деньги в обход правил пришлось выплатить штраф в размере 251 356 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, грузино-российская граница, контрабанда