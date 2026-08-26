https://sputnik-georgia.ru/20260826/natsbank-gruzii-esche-raz-predupredil-grazhdan-o-faktakh-moshennichestva-s-vkladami-v-kriptu-300302860.html

Нацбанк Грузии еще раз предупредил граждан о фактах мошенничества с вкладами в крипту

Нацбанк Грузии еще раз предупредил граждан о фактах мошенничества с вкладами в крипту

Sputnik Грузия

Нацбанк предупредил, что предложения быстрого заработка на криптоактивах могут оказаться финансовыми пирамидами 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T16:56+0400

2026-08-26T16:56+0400

2026-08-26T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Глава департамента защиты прав потребителей Национального банка Грузии Лаша Гзиришвили призвал население быть осторожным при инвестировании в криптоактивы.По данным Нацбанка, в последнее время в социальных сетях активно проводятся кампании, предлагающие заработок при инвестировании в криптоактивы."Подобная деятельность может представлять собой классическую модель „финансовой пирамиды“, главная цель которой – не вложение денег в предпринимательскую деятельность или прибыльные активы, а привлечение множества новых участников в схему и получение их средств, поскольку именно на эти деньги участники схемы получают прибыль, якобы заработанную на предпринимательской деятельности, в данном случае на торговле криптоактивами", – пояснил Гзиришвили.По его словам, на начальном этапе работы схемы, когда люди активно становятся ее участниками, кампания может казаться довольно успешной, а участники могут получать некоторые суммы денег."Однако в определенный момент, когда становится невозможно привлекать новых участников и дополнительные средства, компания больше не может выполнять свои обязательства перед участниками, и схема неизбежно рушится", – отметил Гзиришвили.По его словам, участники таких схем зачастую не могут вывести свои деньги.По словам главы департамента защиты прав потребителей Нацбанка, такие схемы в значительной степени основаны на желании быстро получить прибыль, поэтому важно, чтобы в случае привлекательного инвестиционного предложения потребитель не принимал спонтанного решения, а искал подробную информацию и тщательно взвешивал возможные риски."Национальный банк призывает граждан искать подробную информацию при рассмотрении инвестиционных предложений, тщательно взвешивать риски и только после этого принимать решение", – заявил Гзиришвили.Это уже второе предупреждение Нацбанка о рисках инвестирования в криптоактивы. Первое было опубликовано в конце июля этого года.В Нацбанке Грузии не уточняют, есть ли в стране пострадавшие от подобных схем и обращался ли кто-либо из них за помощью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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