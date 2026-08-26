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Национальное агентство вина Грузии открыло первый региональный офис в Кахети
Национальное агентство вина Грузии открыло первый региональный офис в Кахети
Sputnik Грузия
На первом этапе в офисе будет работать координационный штаб по сбору урожая винограда 26.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-26T09:01+0400
2026-08-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Первый региональный филиал Национального агентства вина открылся в городе Гурджаани (регион Кахети), сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Филиал упростит виноделам и виноградарям получение услуг агентства и необходимой информации. Сотрудники будут консультировать местных предпринимателей и помогать им взаимодействовать с агентством. На первом этапе в офисе будет работать координационный штаб по сбору урожая винограда. В дальнейшем в здании разместятся филиалы Государственной дегустационной комиссии Национального агентства вина и компании "Винная лаборатория". По словам министра сельского хозяйства Давида Сонгулашвили, в Кахети сосредоточена значительная часть винных погребов и компаний, поэтому доступность услуг для местных виноделов непосредственно в регионе особенно важна. В открытии нового офиса приняли участие председатель Национального агентства вина Леван Мехузла, губернатор Кахети Платон Калмахелидзе, депутаты парламента и мэры муниципалитетов Кахети. Из 525 сортов винограда, представленных в Грузии, 80 выращиваются в Кахети, 72 – в Картли, 26 – в Самцхе-Джавахети, 74 – в Имерети, 50 – в Рача-Лечхуми, 59 – в Гурии, 60 – в Самегрело, 53 – в Аджарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, кахети, ртвели архив
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, кахети, ртвели архив

Национальное агентство вина Грузии открыло первый региональный офис в Кахети

09:01 26.08.2026
© Photo: courtesy of Miho NeimanВиноградник винодельни Хареба в Кварели
Виноградник винодельни Хареба в Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2026
© Photo: courtesy of Miho Neiman
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На первом этапе в офисе будет работать координационный штаб по сбору урожая винограда
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Первый региональный филиал Национального агентства вина открылся в городе Гурджаани (регион Кахети), сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Филиал упростит виноделам и виноградарям получение услуг агентства и необходимой информации. Сотрудники будут консультировать местных предпринимателей и помогать им взаимодействовать с агентством.
На первом этапе в офисе будет работать координационный штаб по сбору урожая винограда. В дальнейшем в здании разместятся филиалы Государственной дегустационной комиссии Национального агентства вина и компании "Винная лаборатория".
По словам министра сельского хозяйства Давида Сонгулашвили, в Кахети сосредоточена значительная часть винных погребов и компаний, поэтому доступность услуг для местных виноделов непосредственно в регионе особенно важна.

"Новый офис позволит им проводить лабораторные анализы вина на месте, в Гурджаани. Это значительно упростит процедуры, связанные с контролем качества, сэкономит предпринимателям время и финансовые ресурсы, а также поможет своевременно получать документы, необходимые для реализации вина", – заявил Сонгулашвили.

В открытии нового офиса приняли участие председатель Национального агентства вина Леван Мехузла, губернатор Кахети Платон Калмахелидзе, депутаты парламента и мэры муниципалитетов Кахети.
Из 525 сортов винограда, представленных в Грузии, 80 выращиваются в Кахети, 72 – в Картли, 26 – в Самцхе-Джавахети, 74 – в Имерети, 50 – в Рача-Лечхуми, 59 – в Гурии, 60 – в Самегрело, 53 – в Аджарии.
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