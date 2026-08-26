https://sputnik-georgia.ru/20260826/natsionalnoe-agentstvo-vina-gruzii-otkrylo-pervyy-regionalnyy-ofis-v-kakheti-300299981.html

Национальное агентство вина Грузии открыло первый региональный офис в Кахети

Национальное агентство вина Грузии открыло первый региональный офис в Кахети

Sputnik Грузия

На первом этапе в офисе будет работать координационный штаб по сбору урожая винограда 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T09:01+0400

2026-08-26T09:01+0400

2026-08-26T09:01+0400

грузия

экономика

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Первый региональный филиал Национального агентства вина открылся в городе Гурджаани (регион Кахети), сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Филиал упростит виноделам и виноградарям получение услуг агентства и необходимой информации. Сотрудники будут консультировать местных предпринимателей и помогать им взаимодействовать с агентством. На первом этапе в офисе будет работать координационный штаб по сбору урожая винограда. В дальнейшем в здании разместятся филиалы Государственной дегустационной комиссии Национального агентства вина и компании "Винная лаборатория". По словам министра сельского хозяйства Давида Сонгулашвили, в Кахети сосредоточена значительная часть винных погребов и компаний, поэтому доступность услуг для местных виноделов непосредственно в регионе особенно важна. В открытии нового офиса приняли участие председатель Национального агентства вина Леван Мехузла, губернатор Кахети Платон Калмахелидзе, депутаты парламента и мэры муниципалитетов Кахети. Из 525 сортов винограда, представленных в Грузии, 80 выращиваются в Кахети, 72 – в Картли, 26 – в Самцхе-Джавахети, 74 – в Имерети, 50 – в Рача-Лечхуми, 59 – в Гурии, 60 – в Самегрело, 53 – в Аджарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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