Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260826/nepogoda-vozvraschaetsya-gruziyu-zhdut-dozhdi-grozy-i-grad-300301912.html
Непогода возвращается: Грузию ждут дожди, грозы и град
Непогода возвращается: Грузию ждут дожди, грозы и град
Sputnik Грузия
Сильные осадки могут вызвать подъем уровня воды в реках, а в горных районах – активизацию оползней и селей 26.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-26T22:03+0400
2026-08-26T22:03+0400
погода
грузия
новости
западная грузия
восточная грузия
национальное агентство окружающей среды
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261319885_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_1958702eb8639d791d1e91f54cfe97b3.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Дождливая и неустойчивая погода сохранится в ближайшие дни в Грузии, особенно в западных регионах страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным ведомства, в Западной Грузии, в том числе в Верхней Сванети, Рача-Лечхуми и Нижней Сванети, до конца дня ожидаются осадки. Возможны гроза и усиление ветра.Температура воздуха в низменных районах Западной Грузии составит 27-32 градуса.Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и разливам небольших рек. В холмистых и горных районах существует вероятность возникновения и активизации оползневых и селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний.Нестабильная погода ожидается и в Восточной Грузии. В горных районах возможны дождь и град, температура воздуха составит 28-33 градуса.В Тбилиси дождь ожидается сегодня к концу дня, а также в течение следующих трех дней. Температура воздуха в столице сохранится на уровне 28-30 градусов.По прогнозу синоптиков, неустойчивая погода по всей Грузии, особенно в западной части страны, сохранится и на следующей неделе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261319885_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_1e9c575fb5fb1714bd67f54c4b9c826e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси

Непогода возвращается: Грузию ждут дожди, грозы и град

22:03 26.08.2026
© photo: Sputnik / StringerТуристы гуляют по Тбилиси в пасмурную погоду в дождевиках
Туристы гуляют по Тбилиси в пасмурную погоду в дождевиках - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Сильные осадки могут вызвать подъем уровня воды в реках, а в горных районах – активизацию оползней и селей
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Дождливая и неустойчивая погода сохранится в ближайшие дни в Грузии, особенно в западных регионах страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По данным ведомства, в Западной Грузии, в том числе в Верхней Сванети, Рача-Лечхуми и Нижней Сванети, до конца дня ожидаются осадки. Возможны гроза и усиление ветра.
Температура воздуха в низменных районах Западной Грузии составит 27-32 градуса.
Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и разливам небольших рек. В холмистых и горных районах существует вероятность возникновения и активизации оползневых и селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний.
Нестабильная погода ожидается и в Восточной Грузии. В горных районах возможны дождь и град, температура воздуха составит 28-33 градуса.
В Тбилиси дождь ожидается сегодня к концу дня, а также в течение следующих трех дней. Температура воздуха в столице сохранится на уровне 28-30 градусов.
По прогнозу синоптиков, неустойчивая погода по всей Грузии, особенно в западной части страны, сохранится и на следующей неделе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0