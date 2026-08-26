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Непогода возвращается: Грузию ждут дожди, грозы и град

Непогода возвращается: Грузию ждут дожди, грозы и град

Sputnik Грузия

Сильные осадки могут вызвать подъем уровня воды в реках, а в горных районах – активизацию оползней и селей 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T22:03+0400

2026-08-26T22:03+0400

2026-08-26T22:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Дождливая и неустойчивая погода сохранится в ближайшие дни в Грузии, особенно в западных регионах страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным ведомства, в Западной Грузии, в том числе в Верхней Сванети, Рача-Лечхуми и Нижней Сванети, до конца дня ожидаются осадки. Возможны гроза и усиление ветра.Температура воздуха в низменных районах Западной Грузии составит 27-32 градуса.Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и разливам небольших рек. В холмистых и горных районах существует вероятность возникновения и активизации оползневых и селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний.Нестабильная погода ожидается и в Восточной Грузии. В горных районах возможны дождь и град, температура воздуха составит 28-33 градуса.В Тбилиси дождь ожидается сегодня к концу дня, а также в течение следующих трех дней. Температура воздуха в столице сохранится на уровне 28-30 градусов.По прогнозу синоптиков, неустойчивая погода по всей Грузии, особенно в западной части страны, сохранится и на следующей неделе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси