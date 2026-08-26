Отношения с чистого листа: о чем говорил премьер Грузии с и. о. посла США в Тбилиси?
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с исполняющей обязанности посла Грузии в США Эми Диас
© Сourtesy of Georgian Government
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Кобахидзе провел ознакомительную встречу с новым исполняющим обязанности посла США в Грузии
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил готовность восстановить стратегическое партнерство США с чистого листа на встрече с исполняющей обязанности посла США в Тбилиси Эми Диас.
По данным правительственной администрации, встреча носила ознакомительный характер.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с исполняющей обязанности посла Грузии в США Эми Диас
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с исполняющей обязанности посла Грузии в США Эми Диас
© Сourtesy of Georgian Government
"На встрече премьер-министр еще раз подтвердил готовность грузинского правительства восстановить стратегическое партнерство с США с чистого листа, которое будет основано на конкретной дорожной карте, ориентированной на взаимные национальные интересы", – говорится в сообщении.
Грузия и США
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с исполняющей обязанности посла Грузии в США Эми Диас
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с исполняющей обязанности посла Грузии в США Эми Диас
© Сourtesy of Georgian Government
Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила ответу.