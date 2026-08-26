"Политическая пирамида рушится": депутат оценил конфликт в оппозиции Грузии
© Courtesy of Levan MakhashviliДепутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили
© Courtesy of Levan Makhashvili
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На фоне обострившегося публичного конфликта между Саакашвили и Гварамия депутат от "Грузинской мечты" предупредил: несмотря на взаимные обвинения, при необходимости оппозиция вновь объединится "по внешнему заказу"
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили заявил, что оппозиционный лагерь в Грузии представляет собой политическую "пирамиду", во главе которой, по его словам, находятся "мошенники, лжецы и предатели Родины".
Конфликт между представителями оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Ахали" в последнее время заметно обострился. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и лидер партии "Ахали" Ника Гварамия обменялись взаимными обвинениями в подкупе и закулисных договоренностях. Гварамия заявил, что Саакашвили "перешел красные линии", а "Нацдвижение" находится в режиме самоуничтожения. Саакашвили, в свою очередь, резко раскритиковал Гварамия.
"Это политическая пирамида, во главе которой собраны главные мошенники, лжецы, продавшиеся и предатели Родины. Далее, как видно, в форме этой пирамиды идут лжецы второго, третьего, четвертого и последующих уровней — вся эта политическая группировка. В последнее время мы наблюдаем разрушение этой политической пирамиды", — сказал Махашвили.
Он отметил, что, несмотря на происходящие между оппозиционерами конфликты, в случае необходимости они вновь могут объединиться.
"Главное, что не следует забывать: это одна большая группа, объединение. Эти внутренние конфликты могут быть своего рода соблазном, чтобы сделать определенные выводы, однако при необходимости они снова объединяются в соответствии с внешним заказом", — отметил депутат.
В "Грузинской мечте" партии и политические силы, связанные с бывшим "Единым национальным движением" и его бывшими членами, называют "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением". В этот список партия власти включает "Нацдвижение", "Ахали", "Лело — Сильная Грузия", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Федералистов" и другие политические силы.
"Это политическая пирамида, во главе которой собраны главные мошенники, лжецы, продавшиеся и предатели Родины. Далее, как видно, в форме этой пирамиды идут лжецы второго, третьего, четвертого и последующих уровней — вся эта политическая группировка. В последнее время мы наблюдаем разрушение этой политической пирамиды", — сказал Махашвили.
Он отметил, что, несмотря на происходящие между оппозиционерами конфликты, в случае необходимости они вновь могут объединиться.
"Главное, что не следует забывать: это одна большая группа, объединение. Эти внутренние конфликты могут быть своего рода соблазном, чтобы сделать определенные выводы, однако при необходимости они снова объединяются в соответствии с внешним заказом", — отметил депутат.
В "Грузинской мечте" партии и политические силы, связанные с бывшим "Единым национальным движением" и его бывшими членами, называют "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением". В этот список партия власти включает "Нацдвижение", "Ахали", "Лело — Сильная Грузия", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Федералистов" и другие политические силы.