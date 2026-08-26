https://sputnik-georgia.ru/20260826/politicheskaya-piramida-rushitsya-deputat-otsenil-konflikt-v-oppozitsii-gruzii-300303956.html

"Политическая пирамида рушится": депутат оценил конфликт в оппозиции Грузии

"Политическая пирамида рушится": депутат оценил конфликт в оппозиции Грузии

Sputnik Грузия

На фоне обострившегося публичного конфликта между Саакашвили и Гварамия депутат от "Грузинской мечты" предупредил: несмотря на взаимные обвинения, при... 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T13:53+0400

2026-08-26T13:53+0400

2026-08-26T13:53+0400

политика

грузия

новости

ника гварамия

михаил саакашвили

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1e/295151153_0:553:880:1048_1920x0_80_0_0_e0f58c651937b9ea3a07ce113641842f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили заявил, что оппозиционный лагерь в Грузии представляет собой политическую "пирамиду", во главе которой, по его словам, находятся "мошенники, лжецы и предатели Родины".Конфликт между представителями оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Ахали" в последнее время заметно обострился. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и лидер партии "Ахали" Ника Гварамия обменялись взаимными обвинениями в подкупе и закулисных договоренностях. Гварамия заявил, что Саакашвили "перешел красные линии", а "Нацдвижение" находится в режиме самоуничтожения. Саакашвили, в свою очередь, резко раскритиковал Гварамия. "Это политическая пирамида, во главе которой собраны главные мошенники, лжецы, продавшиеся и предатели Родины. Далее, как видно, в форме этой пирамиды идут лжецы второго, третьего, четвертого и последующих уровней — вся эта политическая группировка. В последнее время мы наблюдаем разрушение этой политической пирамиды", — сказал Махашвили. Он отметил, что, несмотря на происходящие между оппозиционерами конфликты, в случае необходимости они вновь могут объединиться. "Главное, что не следует забывать: это одна большая группа, объединение. Эти внутренние конфликты могут быть своего рода соблазном, чтобы сделать определенные выводы, однако при необходимости они снова объединяются в соответствии с внешним заказом", — отметил депутат. В "Грузинской мечте" партии и политические силы, связанные с бывшим "Единым национальным движением" и его бывшими членами, называют "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением". В этот список партия власти включает "Нацдвижение", "Ахали", "Лело — Сильная Грузия", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Федералистов" и другие политические силы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ника гварамия, михаил саакашвили, единое национальное движение