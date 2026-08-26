https://sputnik-georgia.ru/20260826/pridatki-rezhima-saakashvili-obrushilsya-na-npo-gruzii-300302070.html

"Придатки режима": Саакашвили обрушился на НПО Грузии

"Придатки режима": Саакашвили обрушился на НПО Грузии

Sputnik Грузия

Саакашвили возмутило, что Ассоциация молодых юристов назвала преследование Гарибашвили политическим 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил неправительственные организации в политической ангажированности и заявил, что они всегда были "придатком режима".Поводом для критики стало заявление Ассоциации молодых юристов Грузии, согласно которому бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили преследуется по политическим мотивам. Саакашвили заявил, что за 14 лет организация ни разу не давала аналогичной оценки его преследованию.При этом бывший президент отметил, что несколько бывших руководителей Ассоциации впоследствии заняли высокие государственные должности при "Грузинской мечте" – в частности, посты министра обороны, председателя парламента и вице-спикера.По мнению Саакашвили, из-за этого уровень доверия к организации в обществе "равен нулю"."Поэтому в глазах общества уровень доверия к ним равен нулю, а на самом деле они всегда были придатком режима. А те идиоты, которые финансируют их с Запада, фактически помогают режиму", – написал Саакашвили.Закон об иноагентахВ мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому НПО, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, обязаны зарегистрироваться как организации, "действующие в интересах иностранной силы". Закон, по словам представителей власти, направлен на раскрытие источников и объемов иностранного финансирования. Оппоненты власти назвали этот закон "российским".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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