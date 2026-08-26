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Проект нового Дома бракосочетания в Местиа получил награду на престижном конкурсе в Японии

Проект нового Дома бракосочетания в Местиа получил награду на престижном конкурсе в Японии

Sputnik Грузия

Архитектура здания представляет собой синтез современных решений и уникальных культурных традиций 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T18:00+0400

2026-08-26T18:00+0400

2026-08-26T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Проект Дома бракосочетания в Местиа (регион Самегрело – Земо Сванети) получил еще одну международную награду – на престижном конкурсе Japan International Design Award, прошедшем в Токио, сообщили в Агентстве развития сервисов. Проект, созданный грузинским архитектором, победил в номинации "Лучшая знаковая архитектура, созданная на основе исторических мотивов страны" (Best Iconic Architecture Inspired by the Country's Historical Motifs). Концепция, органично сочетающая уникальную природную среду Местиа и архитектурное наследие Сванети, была признана международным жюри одной из лучших работ конкурса. На официальной церемонии награждения приз получил заместитель председателя Дома юстиции Грузии Отар Джапаридзе. Для Дома бракосочетания в Местиа это уже вторая международная награда. Ранее проект победил на конкурсе Rome Design Award в Италии. Как отмечается в распространенной информации, архитектура здания представляет собой синтез современных решений и уникальных культурных традиций. Дом бракосочетания должен повысить значение Местиа как международного туристического направления и способствовать росту экономического потенциала региона. Зарегистрировать брак смогут как граждане Грузии, так и иностранцы, что добавит региону дополнительный туристический потенциал. В Грузии простая процедура регистрации брака. Для регистрации без церемонии достаточно заявления и двух свидетелей. Регистрация происходит в тот же день – молодожены получают свидетельство об официальном браке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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