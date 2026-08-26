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Россия и Украина готовят крупный обмен военнопленными

Россия и Украина готовят крупный обмен военнопленными

Sputnik Грузия

Российская и украинская стороны продолжают работу по поиску пропавших без вести военных и обмениваются списками, сообщила уполномоченный по правам человека 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Москва и Киев готовят очередной крупный обмен военнопленными в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову. "На прошлой неделе был обмен 103 на 103… Мы готовимся к другим обменам, надеюсь, в ближайшее время", – сказала Лантратова. По ее словам, российская и украинская стороны продолжают работу по поиску пропавших без вести военных и обмениваются списками. Она также напомнила, что на днях был организован обмен по формуле "10 на 10". Эта гуманитарная акция состоялась на границе Украины и Беларуси 24 августа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, новости, в мире, украина, москва, киев, обострение ситуации вокруг украины