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Сарджвеладзе: эффективное здравоохранение начинается с сильного первичного звена
Сарджвеладзе: эффективное здравоохранение начинается с сильного первичного звена
Sputnik Грузия
К новой модели финансирования первичного здравоохранения уже подключены 49 медицинских учреждений 26.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Эффективная система здравоохранения должна основываться на сильной первичной медицинской помощи, заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.В Грузии продолжается реформа первичного звена здравоохранения. В его структуру входят поликлиники, амбулатории, дневные стационары, женские консультации, скорая и неотложная помощь, а также фельдшерско-акушерские пункты.По словам министра, необходимо усилить роль первичного звена, чтобы оно могло полноценно выполнять свои функции в таких важных направлениях, как профилактика заболеваний, вакцинация, скрининг и своевременное предоставление населению необходимых услуг.Проводимая Минздравом реформа предусматривает расширенный пакет услуг для граждан, включая доступ к дополнительным инструментальным и лабораторным исследованиям, а также внедрение новой модели финансирования. Она будет учитывать потребности пациентов в зависимости от возраста и оценивать результаты, достигнутые медицинскими учреждениями.Как отметил глава ведомства, изменения помогут повысить качество медицинских услуг и усилить роль специалистов первичного звена.Пилотный этап реформы стартовал в шести учреждениях первичного здравоохранения. На следующем этапе, после оценки соответствия установленным требованиям, к обновленной модели финансирования подключились еще 43 учреждения.Процесс подключения поставщиков услуг к новой модели будет продолжаться поэтапно. Медучреждения смогут подать заявки в Национальное агентство здравоохранения до 1 октября 2026 года. После рассмотрения заявок и при соответствии необходимым критериям они смогут присоединиться к обновленной модели финансирования с 1 марта 2027 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, новости, грузия, минздрав, тбилиси
общество, новости, грузия, минздрав, тбилиси
Сарджвеладзе: эффективное здравоохранение начинается с сильного первичного звена
К новой модели финансирования первичного здравоохранения уже подключены 49 медицинских учреждений
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Эффективная система здравоохранения должна основываться на сильной первичной медицинской помощи, заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.
В Грузии продолжается реформа первичного звена здравоохранения. В его структуру входят поликлиники, амбулатории, дневные стационары, женские консультации, скорая и неотложная помощь, а также фельдшерско-акушерские пункты.
По словам министра, необходимо усилить роль первичного звена, чтобы оно могло полноценно выполнять свои функции в таких важных направлениях, как профилактика заболеваний, вакцинация, скрининг и своевременное предоставление населению необходимых услуг.
Проводимая Минздравом реформа предусматривает расширенный пакет услуг для граждан, включая доступ к дополнительным инструментальным и лабораторным исследованиям, а также внедрение новой модели финансирования. Она будет учитывать потребности пациентов в зависимости от возраста и оценивать результаты, достигнутые медицинскими учреждениями.
Как отметил глава ведомства, изменения помогут повысить качество медицинских услуг и усилить роль специалистов первичного звена.
Пилотный этап реформы стартовал в шести учреждениях первичного здравоохранения. На следующем этапе, после оценки соответствия установленным требованиям, к обновленной модели финансирования подключились еще 43 учреждения.
Процесс подключения поставщиков услуг к новой модели будет продолжаться поэтапно. Медучреждения смогут подать заявки в Национальное агентство здравоохранения до 1 октября 2026 года. После рассмотрения заявок и при соответствии необходимым критериям они смогут присоединиться к обновленной модели финансирования с 1 марта 2027 года.