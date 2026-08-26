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Сотни туристов пропали без вести в Непале после наводнения
Сотни туристов пропали без вести в Непале после наводнения
Sputnik Грузия
Наводнение носит беспрецедентный характер и уже привело к серьезным разрушениям, заявляют местные власти 26.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Почти 300 иностранных туристов числятся без вести пропавшими после масштабного наводнения, обрушившегося на Непал утром 26 августа, сообщили в местном управлении по туризму. В частности, сообщается, что всего пропали 384 путешественника, среди них – 291 иностранец. "По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца", – говорится в сообщении. Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши на севере Непала. Как заявили местные власти, наводнение носит беспрецедентный характер и уже привело к серьезным разрушениям. Стихия разрушила дома, уничтожила дороги и повредила мосты. Со многими поселениями нет связи. К данному моменту известно как минимум о восьми жертвах природного бедствия. Из-за отсутствия связи и доступа к пострадавшим районам точное число жертв и пострадавших пока не удается установить. Среди причин, которые привели к внезапному подъему уровня воды, называется в том числе прорыв ледникового озера. Специалисты продолжают выяснять истинные причины природного катаклизма. В связи с бедствием власти объявили режим повышенной готовности для жителей населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, непал, наводнение
в мире, новости, происшествия, непал, наводнение
Сотни туристов пропали без вести в Непале после наводнения
16:36 26.08.2026 (обновлено: 16:41 26.08.2026)
Наводнение носит беспрецедентный характер и уже привело к серьезным разрушениям, заявляют местные власти
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Почти 300 иностранных туристов числятся без вести пропавшими после масштабного наводнения, обрушившегося на Непал утром 26 августа, сообщили в местном управлении по туризму.
В частности, сообщается, что всего пропали 384 путешественника, среди них – 291 иностранец.
"По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца", – говорится в сообщении.
Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши на севере Непала. Как заявили местные власти, наводнение носит беспрецедентный характер и уже привело к серьезным разрушениям. Стихия разрушила дома, уничтожила дороги и повредила мосты. Со многими поселениями нет связи.
К данному моменту известно как минимум о восьми жертвах природного бедствия. Из-за отсутствия связи и доступа к пострадавшим районам точное число жертв и пострадавших пока не удается установить.
Среди причин, которые привели к внезапному подъему уровня воды, называется в том числе прорыв ледникового озера. Специалисты продолжают выяснять истинные причины природного катаклизма. В связи с бедствием власти объявили режим повышенной готовности для жителей населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки.