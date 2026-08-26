https://sputnik-georgia.ru/20260826/sotni-turistov-propali-bez-vesti-v-nepale-posle-navodneniya-300308998.html

Сотни туристов пропали без вести в Непале после наводнения

Сотни туристов пропали без вести в Непале после наводнения

Sputnik Грузия

Наводнение носит беспрецедентный характер и уже привело к серьезным разрушениям, заявляют местные власти 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T16:36+0400

2026-08-26T16:36+0400

2026-08-26T16:41+0400

в мире

новости

происшествия

непал

наводнение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/73/236967331_0:127:2420:1488_1920x0_80_0_0_7d3819599710d34fede98d9310864dac.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Почти 300 иностранных туристов числятся без вести пропавшими после масштабного наводнения, обрушившегося на Непал утром 26 августа, сообщили в местном управлении по туризму. В частности, сообщается, что всего пропали 384 путешественника, среди них – 291 иностранец. "По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца", – говорится в сообщении. Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши на севере Непала. Как заявили местные власти, наводнение носит беспрецедентный характер и уже привело к серьезным разрушениям. Стихия разрушила дома, уничтожила дороги и повредила мосты. Со многими поселениями нет связи. К данному моменту известно как минимум о восьми жертвах природного бедствия. Из-за отсутствия связи и доступа к пострадавшим районам точное число жертв и пострадавших пока не удается установить. Среди причин, которые привели к внезапному подъему уровня воды, называется в том числе прорыв ледникового озера. Специалисты продолжают выяснять истинные причины природного катаклизма. В связи с бедствием власти объявили режим повышенной готовности для жителей населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

непал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, непал, наводнение