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https://sputnik-georgia.ru/20260826/sovmestnaya-operatsiya-v-gruzii-vyyavili-razyskivaemykh-turtsiey-grazhdan-300304606.html
Совместная операция: в Грузии выявили разыскиваемых Турцией граждан
Совместная операция: в Грузии выявили разыскиваемых Турцией граждан
Sputnik Грузия
Часть разыскиваемых в Турции граждан не просто скрывалась в Грузии, но и находилась в стране нелегально 26.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-26T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. МВД Грузии совместно с турецкими правоохранителями выявило на территории страны граждан Турции, находившихся в международном розыске, говорится в сообщении ведомства. Полицейские мероприятия прошли в нескольких локациях по всей Грузии. В отношении выявленных граждан Турции были проведены предусмотренные законом правовые процедуры. "Все выявленные лица являются гражданами Турции. Турецкие правоохранительные органы разыскивали их на территории страны по различным категориям преступлений, в том числе тяжким и особо тяжким", – говорится в сообщении МВД. При этом установлено, что часть разыскиваемых нарушила сроки пребывания в Грузии и находилась на территории страны без законных оснований. Операции предшествовали оперативно-розыскные мероприятия, которые грузинская и турецкая стороны планировали и проводили в тесной координации. В МВД отметили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами стран-партнеров, в том числе Турции, для выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии и разыскиваемых правоохранительными органами других государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, турция
грузия, новости, происшествия, турция

Совместная операция: в Грузии выявили разыскиваемых Турцией граждан

21:02 26.08.2026
© AP Photo / Matilde CampodonicoТюрьма, фото из архива
Тюрьма, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2026
© AP Photo / Matilde Campodonico
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Часть разыскиваемых в Турции граждан не просто скрывалась в Грузии, но и находилась в стране нелегально
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. МВД Грузии совместно с турецкими правоохранителями выявило на территории страны граждан Турции, находившихся в международном розыске, говорится в сообщении ведомства.

Полицейские мероприятия прошли в нескольких локациях по всей Грузии. В отношении выявленных граждан Турции были проведены предусмотренные законом правовые процедуры.

"Все выявленные лица являются гражданами Турции. Турецкие правоохранительные органы разыскивали их на территории страны по различным категориям преступлений, в том числе тяжким и особо тяжким", – говорится в сообщении МВД.

При этом установлено, что часть разыскиваемых нарушила сроки пребывания в Грузии и находилась на территории страны без законных оснований.

Операции предшествовали оперативно-розыскные мероприятия, которые грузинская и турецкая стороны планировали и проводили в тесной координации.

В МВД отметили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами стран-партнеров, в том числе Турции, для выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии и разыскиваемых правоохранительными органами других государств.
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