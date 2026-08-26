Совместная операция: в Грузии выявили разыскиваемых Турцией граждан
© AP Photo / Matilde CampodonicoТюрьма, фото из архива
© AP Photo / Matilde Campodonico
Подписаться
Часть разыскиваемых в Турции граждан не просто скрывалась в Грузии, но и находилась в стране нелегально
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. МВД Грузии совместно с турецкими правоохранителями выявило на территории страны граждан Турции, находившихся в международном розыске, говорится в сообщении ведомства.
Полицейские мероприятия прошли в нескольких локациях по всей Грузии. В отношении выявленных граждан Турции были проведены предусмотренные законом правовые процедуры.
"Все выявленные лица являются гражданами Турции. Турецкие правоохранительные органы разыскивали их на территории страны по различным категориям преступлений, в том числе тяжким и особо тяжким", – говорится в сообщении МВД.
При этом установлено, что часть разыскиваемых нарушила сроки пребывания в Грузии и находилась на территории страны без законных оснований.
Операции предшествовали оперативно-розыскные мероприятия, которые грузинская и турецкая стороны планировали и проводили в тесной координации.
В МВД отметили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами стран-партнеров, в том числе Турции, для выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии и разыскиваемых правоохранительными органами других государств.
Полицейские мероприятия прошли в нескольких локациях по всей Грузии. В отношении выявленных граждан Турции были проведены предусмотренные законом правовые процедуры.
"Все выявленные лица являются гражданами Турции. Турецкие правоохранительные органы разыскивали их на территории страны по различным категориям преступлений, в том числе тяжким и особо тяжким", – говорится в сообщении МВД.
При этом установлено, что часть разыскиваемых нарушила сроки пребывания в Грузии и находилась на территории страны без законных оснований.
Операции предшествовали оперативно-розыскные мероприятия, которые грузинская и турецкая стороны планировали и проводили в тесной координации.
В МВД отметили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами стран-партнеров, в том числе Турции, для выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии и разыскиваемых правоохранительными органами других государств.