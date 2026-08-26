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Совместная операция: в Грузии выявили разыскиваемых Турцией граждан

Совместная операция: в Грузии выявили разыскиваемых Турцией граждан

Sputnik Грузия

Часть разыскиваемых в Турции граждан не просто скрывалась в Грузии, но и находилась в стране нелегально 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T21:02+0400

2026-08-26T21:02+0400

2026-08-26T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. МВД Грузии совместно с турецкими правоохранителями выявило на территории страны граждан Турции, находившихся в международном розыске, говорится в сообщении ведомства. Полицейские мероприятия прошли в нескольких локациях по всей Грузии. В отношении выявленных граждан Турции были проведены предусмотренные законом правовые процедуры. "Все выявленные лица являются гражданами Турции. Турецкие правоохранительные органы разыскивали их на территории страны по различным категориям преступлений, в том числе тяжким и особо тяжким", – говорится в сообщении МВД. При этом установлено, что часть разыскиваемых нарушила сроки пребывания в Грузии и находилась на территории страны без законных оснований. Операции предшествовали оперативно-розыскные мероприятия, которые грузинская и турецкая стороны планировали и проводили в тесной координации. В МВД отметили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами стран-партнеров, в том числе Турции, для выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии и разыскиваемых правоохранительными органами других государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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