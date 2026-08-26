Средний коридор и новые рынки: эксперты обсудили будущее экономики Грузии

Экономисты, политологи и эксперты по международным отношениям обсудили изменения в мировой экономике, перспективы развития Грузии и новые возможности, которые открываются для страны в условиях трансформации международной торговли.



Одной из ключевых тем дискуссии стало развитие Среднего коридора и укрепление транзитного потенциала Грузии. Участники также говорили о развитии реального сектора экономики, аграрной и региональной политике, поддержке малого бизнеса и поиске новых направлений для экономического роста.



Отдельное внимание эксперты уделили внешнеэкономической стратегии Грузии, развитию торговых связей с различными международными партнерами и необходимости находить баланс между основными экономическими центрами.



"Грузия на деле увеличивает роль, влияние как экономико-транспортного хаба в региональном масштабе. Те проекты, которые осуществляются в последние годы, имеют не только локальное, но и международное значение. В том числе транспортные коридоры с Востока на Запад, с Севера на Юг, участие в транзите энергоносителей со стороны наших ближайших и не только ближайших соседей. Показывает рост этого влияния в международном масштабе. В этом отношении рост экономики Грузии зависит от тесного, взаимовыгодного сотрудничества с партнерами нашего государства", – сказал эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии Иосиф Арчвадзе.



Участники круглого стола сошлись во мнении, что изменения в мировой экономике создают для Грузии одновременно новые возможности и серьезные риски. По их словам, стране важно не только реагировать на внешние вызовы, но и использовать изменения в международной торговле и логистике для развития экономики, укрепления транзитного потенциала и поиска новых рынков.