Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260826/sredniy-koridor-i-novye-rynki-eksperty-obsudili-buduschee-ekonomiki-gruzii-300307068.html
Средний коридор и новые рынки: эксперты обсудили будущее экономики Грузии
Средний коридор и новые рынки: эксперты обсудили будущее экономики Грузии
Sputnik Грузия
Круглый стол "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованный газетой "Свободная Грузия", состоялся в Тбилиси 26.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-26T14:59+0400
2026-08-26T15:24+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/1a/300306708_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6e96e8dba6e998a0f9297437180933e0.jpg
Экономисты, политологи и эксперты по международным отношениям обсудили изменения в мировой экономике, перспективы развития Грузии и новые возможности, которые открываются для страны в условиях трансформации международной торговли.Одной из ключевых тем дискуссии стало развитие Среднего коридора и укрепление транзитного потенциала Грузии. Участники также говорили о развитии реального сектора экономики, аграрной и региональной политике, поддержке малого бизнеса и поиске новых направлений для экономического роста.Отдельное внимание эксперты уделили внешнеэкономической стратегии Грузии, развитию торговых связей с различными международными партнерами и необходимости находить баланс между основными экономическими центрами."Грузия на деле увеличивает роль, влияние как экономико-транспортного хаба в региональном масштабе. Те проекты, которые осуществляются в последние годы, имеют не только локальное, но и международное значение. В том числе транспортные коридоры с Востока на Запад, с Севера на Юг, участие в транзите энергоносителей со стороны наших ближайших и не только ближайших соседей. Показывает рост этого влияния в международном масштабе. В этом отношении рост экономики Грузии зависит от тесного, взаимовыгодного сотрудничества с партнерами нашего государства", – сказал эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии Иосиф Арчвадзе.Участники круглого стола сошлись во мнении, что изменения в мировой экономике создают для Грузии одновременно новые возможности и серьезные риски. По их словам, стране важно не только реагировать на внешние вызовы, но и использовать изменения в международной торговле и логистике для развития экономики, укрепления транзитного потенциала и поиска новых рынков.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/1a/300306708_132:0:1092:720_1920x0_80_0_0_a56f8ecb696ca316f8e5d554c36d9852.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, видео

Средний коридор и новые рынки: эксперты обсудили будущее экономики Грузии

14:59 26.08.2026 (обновлено: 15:24 26.08.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Круглый стол "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованный газетой "Свободная Грузия", состоялся в Тбилиси
Экономисты, политологи и эксперты по международным отношениям обсудили изменения в мировой экономике, перспективы развития Грузии и новые возможности, которые открываются для страны в условиях трансформации международной торговли.

Одной из ключевых тем дискуссии стало развитие Среднего коридора и укрепление транзитного потенциала Грузии. Участники также говорили о развитии реального сектора экономики, аграрной и региональной политике, поддержке малого бизнеса и поиске новых направлений для экономического роста.

Отдельное внимание эксперты уделили внешнеэкономической стратегии Грузии, развитию торговых связей с различными международными партнерами и необходимости находить баланс между основными экономическими центрами.

"Грузия на деле увеличивает роль, влияние как экономико-транспортного хаба в региональном масштабе. Те проекты, которые осуществляются в последние годы, имеют не только локальное, но и международное значение. В том числе транспортные коридоры с Востока на Запад, с Севера на Юг, участие в транзите энергоносителей со стороны наших ближайших и не только ближайших соседей. Показывает рост этого влияния в международном масштабе. В этом отношении рост экономики Грузии зависит от тесного, взаимовыгодного сотрудничества с партнерами нашего государства", – сказал эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии Иосиф Арчвадзе.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что изменения в мировой экономике создают для Грузии одновременно новые возможности и серьезные риски. По их словам, стране важно не только реагировать на внешние вызовы, но и использовать изменения в международной торговле и логистике для развития экономики, укрепления транзитного потенциала и поиска новых рынков.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0