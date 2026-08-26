https://sputnik-georgia.ru/20260826/v-dr-kongo-ot-eboly-umerli-bolee-27-tysyachi-chelovek-300303758.html

В ДР Конго от Эболы умерли более 2,7 тысячи человек

В ДР Конго от Эболы умерли более 2,7 тысячи человек

Sputnik Грузия

На фоне продолжающихся боевых действий на северо-востоке страны ВОЗ призвала стороны конфликта к полугодовому перемирию, чтобы медики могли добраться до... 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T13:16+0400

2026-08-26T13:16+0400

2026-08-26T13:23+0400

вирус эбола

в мире

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/17/250976274_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_b890d06cd70aadcebfc9c51899548886.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 5 656, скончались от заболевания 2 715 человек, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения ДРК (INSP)."За последние 24 часа зарегистрировано 72 новых случая заболевания, 18 смертей, 30 человек выздоровели. Таким образом, общее число заболевших достигло 5 656, погибших – 2 715 человек с момента начала вспышки", – говорится в ежедневном отчете INSP.Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала от воюющих сторон, ведущих боевые действия на северо-востоке ДРК, объявить шестимесячное перемирие, чтобы позволить медицинским бригадам добраться до уязвимых групп населения и остановить передачу вируса. Эпидемия продолжает распространяться в шести провинциях страны.На сегодняшний день ни вакцина, ни лечение для нового штамма Эболы – Бундибугио – официально не лицензированы. Однако лабораторные данные свидетельствуют о том, что новая вакцина "Эрвебо", отправленная ВОЗ в ДР Конго, может предложить некоторую защиту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

вирус эбола, в мире, новости, общество