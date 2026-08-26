В Тбилиси обсудили влияние мирового экономического кризиса на Грузию
В Тбилиси начался круглый стол, посвященный влиянию мирового экономического кризиса на Грузию.
В Тбилиси начался круглый стол, посвященный влиянию мирового экономического кризиса на Грузию.
Участники встречи собрались, чтобы обсудить актуальные экономические и международные процессы.
Участники встречи собрались, чтобы обсудить актуальные экономические и международные процессы.
Экономисты и эксперты по международным отношениям поделились своими оценками ситуации в мировой экономике.
На фото: Важа Беридзе – политолог, эксперт по экономическим вопросам.
Экономисты и эксперты по международным отношениям поделились своими оценками ситуации в мировой экономике.
На фото: Важа Беридзе – политолог, эксперт по экономическим вопросам.
В начале дискуссии участники обозначили основные вызовы, с которыми сталкивается Грузия.
В начале дискуссии участники обозначили основные вызовы, с которыми сталкивается Грузия.
Одной из центральных тем встречи стало развитие Среднего коридора и транзитного потенциала страны.
На фото: Леван Кистаури – эксперт по экономическим вопросам, профессор.
Одной из центральных тем встречи стало развитие Среднего коридора и транзитного потенциала страны.
На фото: Леван Кистаури – эксперт по экономическим вопросам, профессор.
Эксперты обсудили роль Грузии в региональных транспортных и торговых маршрутах.
Эксперты обсудили роль Грузии в региональных транспортных и торговых маршрутах.
Отдельное внимание участники уделили развитию реального сектора экономики.
На фото: Ираклий Гогава – политолог, эксперт по международным отношениям.
Отдельное внимание участники уделили развитию реального сектора экономики.
На фото: Ираклий Гогава – политолог, эксперт по международным отношениям.
Эксперты рассмотрели перспективы аграрного сектора и новые возможности для экономического роста.
Эксперты рассмотрели перспективы аграрного сектора и новые возможности для экономического роста.
Еще одной темой встречи стало расширение торговых связей Грузии с международными партнерами.
На фото: Иосиф Арчвадзе – эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии.
Еще одной темой встречи стало расширение торговых связей Грузии с международными партнерами.
На фото: Иосиф Арчвадзе – эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии.
Участники обсудили необходимость поиска баланса во внешнеэкономических отношениях страны.
Участники обсудили необходимость поиска баланса во внешнеэкономических отношениях страны.
Спикеры обменялись мнениями о возможностях, которые открываются перед страной на фоне изменений в мировой торговле.
На фото: Гоча Цопурашвили – представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства.
Спикеры обменялись мнениями о возможностях, которые открываются перед страной на фоне изменений в мировой торговле.
На фото: Гоча Цопурашвили – представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства.
Участники отметили, что экономические изменения одновременно создают новые возможности и несут определенные риски.
На фото: Тато Ласхишвили – главный редактор газеты "Свободная Грузия"
Участники отметили, что экономические изменения одновременно создают новые возможности и несут определенные риски.
На фото: Тато Ласхишвили – главный редактор газеты "Свободная Грузия"
Круглый стол завершился обсуждением дальнейших перспектив грузинской экономики и путей укрепления ее позиций в регионе.
Круглый стол завершился обсуждением дальнейших перспектив грузинской экономики и путей укрепления ее позиций в регионе.