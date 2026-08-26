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В Тбилиси обсудили влияние мирового экономического кризиса на Грузию

В Тбилиси обсудили влияние мирового экономического кризиса на Грузию

Sputnik Грузия

Экономисты, политологи и эксперты по международным отношениям собрались в Тбилиси на круглом столе, организованном газетой "Свободная Грузия". Участники... 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T17:18+0400

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В Тбилиси состоялся круглый стол "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованный газетой "Свободная Грузия". Эксперты обсудили состояние мировой экономики и то, как происходящие изменения отражаются на грузинской экономике.В центре внимания оказались развитие Среднего коридора, транзитный потенциал Грузии, поддержка малого бизнеса, аграрного сектора и регионов. Отдельно участники рассмотрели перспективы расширения торговых связей и поиска новых направлений для экономического роста.

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