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В Тбилиси обсудили влияние мирового экономического кризиса на Грузию
В Тбилиси обсудили влияние мирового экономического кризиса на Грузию
Sputnik Грузия
Экономисты, политологи и эксперты по международным отношениям собрались в Тбилиси на круглом столе, организованном газетой "Свободная Грузия". Участники... 26.08.2026, Sputnik Грузия
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В Тбилиси состоялся круглый стол "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованный газетой "Свободная Грузия". Эксперты обсудили состояние мировой экономики и то, как происходящие изменения отражаются на грузинской экономике.В центре внимания оказались развитие Среднего коридора, транзитный потенциал Грузии, поддержка малого бизнеса, аграрного сектора и регионов. Отдельно участники рассмотрели перспективы расширения торговых связей и поиска новых направлений для экономического роста.
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мультимедиа, грузия, экономика, тбилиси, фотоленты, новости в фотографиях, фото

В Тбилиси обсудили влияние мирового экономического кризиса на Грузию

17:18 26.08.2026 (обновлено: 17:31 26.08.2026)
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Экономисты, политологи и эксперты по международным отношениям собрались в Тбилиси на круглом столе, организованном газетой "Свободная Грузия". Участники обсудили изменения в мировой экономике, перспективы развития Грузии и новые возможности для страны
В Тбилиси состоялся круглый стол "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованный газетой "Свободная Грузия". Эксперты обсудили состояние мировой экономики и то, как происходящие изменения отражаются на грузинской экономике.
В центре внимания оказались развитие Среднего коридора, транзитный потенциал Грузии, поддержка малого бизнеса, аграрного сектора и регионов. Отдельно участники рассмотрели перспективы расширения торговых связей и поиска новых направлений для экономического роста.
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начался круглый стол, посвященный влиянию мирового экономического кризиса на Грузию.

В Тбилиси начался круглый стол, посвященный влиянию мирового экономического кризиса на Грузию. - Sputnik Грузия
1/13
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси начался круглый стол, посвященный влиянию мирового экономического кризиса на Грузию.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники встречи собрались, чтобы обсудить актуальные экономические и международные процессы.

Участники встречи собрались, чтобы обсудить актуальные экономические и международные процессы. - Sputnik Грузия
2/13
© photo: Sputnik / Stringer

Участники встречи собрались, чтобы обсудить актуальные экономические и международные процессы.

© photo: Sputnik / Stringer

Экономисты и эксперты по международным отношениям поделились своими оценками ситуации в мировой экономике.

На фото: Важа Беридзе – политолог, эксперт по экономическим вопросам.

Экономисты и эксперты по международным отношениям поделились своими оценками ситуации в мировой экономике.На фото: Важа Беридзе – политолог, эксперт по экономическим вопросам. - Sputnik Грузия
3/13
© photo: Sputnik / Stringer

Экономисты и эксперты по международным отношениям поделились своими оценками ситуации в мировой экономике.

На фото: Важа Беридзе – политолог, эксперт по экономическим вопросам.

© photo: Sputnik / Stringer

В начале дискуссии участники обозначили основные вызовы, с которыми сталкивается Грузия.

В начале дискуссии участники обозначили основные вызовы, с которыми сталкивается Грузия. - Sputnik Грузия
4/13
© photo: Sputnik / Stringer

В начале дискуссии участники обозначили основные вызовы, с которыми сталкивается Грузия.

© photo: Sputnik / Stringer

Одной из центральных тем встречи стало развитие Среднего коридора и транзитного потенциала страны.

На фото: Леван Кистаури – эксперт по экономическим вопросам, профессор.

Одной из центральных тем встречи стало развитие Среднего коридора и транзитного потенциала страны.На фото: Леван Кистаури – эксперт по экономическим вопросам, профессор. - Sputnik Грузия
5/13
© photo: Sputnik / Stringer

Одной из центральных тем встречи стало развитие Среднего коридора и транзитного потенциала страны.

На фото: Леван Кистаури – эксперт по экономическим вопросам, профессор.

© photo: Sputnik / Stringer

Эксперты обсудили роль Грузии в региональных транспортных и торговых маршрутах.

Эксперты обсудили роль Грузии в региональных транспортных и торговых маршрутах. - Sputnik Грузия
6/13
© photo: Sputnik / Stringer

Эксперты обсудили роль Грузии в региональных транспортных и торговых маршрутах.

© photo: Sputnik / Stringer

Отдельное внимание участники уделили развитию реального сектора экономики.

На фото: Ираклий Гогава – политолог, эксперт по международным отношениям.

Отдельное внимание участники уделили развитию реального сектора экономики.На фото: Ираклий Гогава – политолог, эксперт по международным отношениям. - Sputnik Грузия
7/13
© photo: Sputnik / Stringer

Отдельное внимание участники уделили развитию реального сектора экономики.

На фото: Ираклий Гогава – политолог, эксперт по международным отношениям.

© photo: Sputnik / Stringer

Эксперты рассмотрели перспективы аграрного сектора и новые возможности для экономического роста.

Эксперты рассмотрели перспективы аграрного сектора и новые возможности для экономического роста. - Sputnik Грузия
8/13
© photo: Sputnik / Stringer

Эксперты рассмотрели перспективы аграрного сектора и новые возможности для экономического роста.

© photo: Sputnik / Stringer

Еще одной темой встречи стало расширение торговых связей Грузии с международными партнерами.

На фото: Иосиф Арчвадзе – эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии.

Еще одной темой встречи стало расширение торговых связей Грузии с международными партнерами.На фото: Иосиф Арчвадзе – эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии. - Sputnik Грузия
9/13
© photo: Sputnik / Stringer

Еще одной темой встречи стало расширение торговых связей Грузии с международными партнерами.

На фото: Иосиф Арчвадзе – эксперт по экономическим вопросам, профессор Института демографии и социологии.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники обсудили необходимость поиска баланса во внешнеэкономических отношениях страны.

Участники обсудили необходимость поиска баланса во внешнеэкономических отношениях страны. - Sputnik Грузия
10/13
© photo: Sputnik / Stringer

Участники обсудили необходимость поиска баланса во внешнеэкономических отношениях страны.

© photo: Sputnik / Stringer

Спикеры обменялись мнениями о возможностях, которые открываются перед страной на фоне изменений в мировой торговле.

На фото: Гоча Цопурашвили – представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства.

Спикеры обменялись мнениями о возможностях, которые открываются перед страной на фоне изменений в мировой торговле.На фото: Гоча Цопурашвили – представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства. - Sputnik Грузия
11/13
© photo: Sputnik / Stringer

Спикеры обменялись мнениями о возможностях, которые открываются перед страной на фоне изменений в мировой торговле.

На фото: Гоча Цопурашвили – представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники отметили, что экономические изменения одновременно создают новые возможности и несут определенные риски.

На фото: Тато Ласхишвили – главный редактор газеты "Свободная Грузия"

Участники отметили, что экономические изменения одновременно создают новые возможности и несут определенные риски.На фото: Тато Ласхишвили – главный редактор газеты &quot;Свободная Грузия&quot; - Sputnik Грузия
12/13
© photo: Sputnik / Stringer

Участники отметили, что экономические изменения одновременно создают новые возможности и несут определенные риски.

На фото: Тато Ласхишвили – главный редактор газеты "Свободная Грузия"

© photo: Sputnik / Stringer

Круглый стол завершился обсуждением дальнейших перспектив грузинской экономики и путей укрепления ее позиций в регионе.

Круглый стол завершился обсуждением дальнейших перспектив грузинской экономики и путей укрепления ее позиций в регионе. - Sputnik Грузия
13/13
© photo: Sputnik / Stringer

Круглый стол завершился обсуждением дальнейших перспектив грузинской экономики и путей укрепления ее позиций в регионе.

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