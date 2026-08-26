https://sputnik-georgia.ru/20260826/vs-rossii-osvobodili-pisarevku-i-nezhenku-v-zone-svo-300305107.html
ВС России освободили Писаревку и Неженку в зоне СВО
ВС России освободили Писаревку и Неженку в зоне СВО
Sputnik Грузия
По данным Минобороны РФ, группировки войск "Север" и "Восток" за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами и нанесли поражение формированиям... 26.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-26T14:02+0400
2026-08-26T14:02+0400
2026-08-26T15:21+0400
украина
обострение ситуации вокруг украины
россия
новости
минобороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/17/299778845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e109a59cada6484b96adbce48c36e610.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российские войска за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне СВО – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ.Контроль над Писаревкой установили бойцы группировки войск "Север". Подразделения "Севера" за сутки улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 12 бригад, штурмового полка и батальона беспилотных систем ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В зоне действия группировки ВСУ за сутки потеряли до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.Населенный пункт Неженка освободили подразделения группировки войск "Восток". За сутки группировка нанесла поражение формированиям семи бригад, трех штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. На этом направлении ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля.По информации Минобороны РФ, суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 405 военнослужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/17/299778845_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4339db9438dbe3b0b13bbb7d446b7349.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, минобороны рф
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, минобороны рф
ВС России освободили Писаревку и Неженку в зоне СВО
14:02 26.08.2026 (обновлено: 15:21 26.08.2026)
По данным Минобороны РФ, группировки войск "Север" и "Восток" за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами и нанесли поражение формированиям сразу нескольких бригад и штурмовых полков ВСУ
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российские войска за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне СВО – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ.
Контроль над Писаревкой установили бойцы группировки войск "Север". Подразделения "Севера" за сутки улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 12 бригад, штурмового полка и батальона беспилотных систем ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В зоне действия группировки ВСУ за сутки потеряли до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.
Населенный пункт Неженка освободили подразделения группировки войск "Восток". За сутки группировка нанесла поражение формированиям семи бригад, трех штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. На этом направлении ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля.
По информации Минобороны РФ, суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 405 военнослужащих.