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ВС России освободили Писаревку и Неженку в зоне СВО

ВС России освободили Писаревку и Неженку в зоне СВО

Sputnik Грузия

По данным Минобороны РФ, группировки войск "Север" и "Восток" за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами и нанесли поражение формированиям... 26.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-26T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российские войска за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне СВО – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ.Контроль над Писаревкой установили бойцы группировки войск "Север". Подразделения "Севера" за сутки улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 12 бригад, штурмового полка и батальона беспилотных систем ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В зоне действия группировки ВСУ за сутки потеряли до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.Населенный пункт Неженка освободили подразделения группировки войск "Восток". За сутки группировка нанесла поражение формированиям семи бригад, трех штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. На этом направлении ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля.По информации Минобороны РФ, суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 405 военнослужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, минобороны рф