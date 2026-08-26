https://sputnik-georgia.ru/20260826/za-kakimi-avtomobilyami-buduschee-300305223.html
За какими автомобилями будущее?
За какими автомобилями будущее?
Sputnik Грузия
26.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-26T14:04+0400
2026-08-26T14:04+0400
2026-08-26T14:04+0400
грузия
общество
новости
опрос
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/12/299225167_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c6ac397ca4dc079d3928942972d9dcf.jpg
2026
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/12/299225167_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1aea34ae1e5595a34959e8e8fb9308e0.jpg
Sputnik Грузия
грузия, общество, новости, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, общество, новости, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
За какими автомобилями будущее?
© photo: Sputnik / StringerВыставка электромобилей в Грузии на территории Expo Georgia
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться