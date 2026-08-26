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За какими автомобилями будущее?
За какими автомобилями будущее?
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26.08.2026, Sputnik Грузия
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грузия, общество, новости, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, общество, новости, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

За какими автомобилями будущее?

14:04 26.08.2026
© photo: Sputnik / StringerВыставка электромобилей в Грузии на территории Expo Georgia
Выставка электромобилей в Грузии на территории Expo Georgia - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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