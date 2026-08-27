https://sputnik-georgia.ru/20260827/300327957.html

СВО: удары по Киеву, Кривому Рогу, Кременчугу и перспективы 2026 года

СВО: удары по Киеву, Кривому Рогу, Кременчугу и перспективы 2026 года

Sputnik Грузия

Темп российского наступления позволяет объективно оценить перспективы создания буферной зоны на границе с Украиной, отмечает военный обозреватель Sputnik... 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T22:15+0400

2026-08-27T22:15+0400

2026-08-27T22:15+0400

россия

аналитика

в мире

киев

украина

донбасс

нато

пентагон

колумнисты

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/01/294005681_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e33fececd3b681a7c62d993c00a56be9.jpg

Динамика и результаты российского наступления в Донбассе, Запорожье, на других участках фронта не оставляют киевским марионеткам и их западным хозяевам ни одного шанса на "ничью". За июль – август только на Дружковском направлении освобождены более 100 кв. км территории. Победа России неизбежна, возмездие неотвратимо. Даже если против нее "весь цивилизованный мир", состоящий из агрессивной кучки стран НАТО.Вооруженные силы РФ в ночь на 27 августа нанесли новый массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования по объектам противника в Киеве, Запорожье, Кременчуге Полтавской области и Кривом Роге Днепропетровской области. Поражены предприятия ВПК, энергетики, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, логистические центры, инфраструктура тылового обеспечения ВСУ в портах "Одесса", "Черноморск" и "Рени". Агентство Reuters оперативно продемонстрировало результаты военной помощи Запада бандеровцам – горящие Киев и другие города Украины.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сегодня проверил выполнение боевых задач войсками "Южной" группировки и отметил успехи в освобождении Донбасса. Наступление на всех направлениях идет в хорошем темпе. "Южная" группировка необратимо ломает оборону противника, который пытается сохранить контроль над частью Донбасса, и этим "убедить" Запад в успехе ВСУ.Валерий Герасимов заявил: "На Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений. В этих условиях войска "Южной" группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона". Лиха беда – начало.На правом фланге группировки войска 3-й армии наступают на Славянск, до восточных окраин которого осталось 4 км. Успешно уничтожают обороняющегося противника восточнее Краматорска – передовые штурмовые группы ведут бои на территории аэродрома в 3 км от городских окраин. Подразделения артиллерии и беспилотных систем эффективно рубят логистику ВСУ.На левом фланге "Южной" продолжаются активные наступательные действия в центре поселка Алексеево-Дружковка – одном из основных узлов обороны ВСУ на Северодонецком направлении. Идут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки. Передовые подразделения находятся в 1,5 км от города Дружковка. За два прошедших месяца на этом направлении освобождены более 100 кв. км территории.Как надо завершить спецоперациюТемп российского наступления позволяет на исходе августа достаточно объективно оценить перспективы полного освобождения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, формирования зон безопасности в Сумской и Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Впереди – немало месяцев и даже лет суровой боевой работы.По мнению российских и зарубежных военных аналитиков, ВС России способны завершить полное освобождение Донбасса в 2026 году. Далее придет время освобождения от украинской оккупации городов Запорожье и Херсон. При этом Сумская и Харьковская области могут стать зонами безопасности "с опережением графика". Уже сегодня Киев вынужден спешно перебрасывать резервы на Харьковское направление, пытаясь избежать окружения группировки ВСУ восточнее Волчанска. Здесь многое зависит от "внешнего контура".Боеспособность украинской армии в значительной степени определяется военной помощью стран НАТО. Важнейшую роль играет американская космическая связь Starlink (сопутствующие разведка и целеуказание). Декларированные Британией поставки Киеву ракетного оружия (под прикрытием передачи технологий производства) способны не столько усилить ударную мощь ВСУ, сколько приблизить прямой военный конфликт со странами НАТО. Россия сегодня заявила, что может нанести удары по военным объектам Британии в ответ на удары Украины с использованием британских крылатых ракет. Интеллектуальный уровень лидеров западной "идиократии" делает такое развитие событий практически неизбежным, а российские удары по странам альянса – неотвратимыми.Когда WSJ сообщает: "Воздушная война между Россией и Украиной вступила в новую, еще более смертоносную фазу", в Москве понимают, что исконно украинских ракет и дронов в природе не существует. Раньше или позже Россия отреагирует ударами по источникам прокси-войны на Западе, и после этого украинская прокси-армия очень быстро испарится. Возможно, буквально. Натовские аналитики с сентября 2022 года взвешивают вероятность применения на Украине российского тактического ядерного оружия.Разумеется, в рамках СВО Россия не планирует превращать Киев и Львов в "Хиросиму и Нагасаки" XXI века. Объективные обстоятельства эскалации, безрассудство коллективного Запада – неумолимо ведут к сценариям применения тактического (как минимум) ядерного оружия – на украинском ТВО и на территории европейских (как минимум) стран НАТО.Здесь не надо делать круглые глаза и заламывать руки. Еще до первой войны США в Персидском заливе Пентагон изучал возможность применения ядерного оружия против армии Саддама Хусейна и пришел к выводу, что для достижения решающего эффекта в пустыне потребуется довольно большое количество оружия. Это лишь вопрос целесообразности. И Россия во всех случаях с применением тех или иных инструментов не позволит существовать по соседству бандеровскому псевдо-государству. Сопротивление Запада лишь приближает его ужасный конец – термоядерная реакция не признает надуманной "исключительности" и самопровозглашенных "гегемонов".Генерал-лейтенант Виктор Соболев из комитета Госдумы РФ по обороне ранее заявил, что с нацистским режимом на Украине необходимо полностью (победно) покончить до 2030 года, чтобы Россия успела хорошо подготовиться к отражению вероятной агрессии стран НАТО. Сегодня Запад планирует вооруженное противостояние, активно развивает военную промышленность. Намерены воевать с Россией, и рассчитывают нанести нам стратегическое поражение: немцы, французы, англичане, бельгийцы, норвежцы, поляки, финны, шведы. Список неполный.Охладить горячие головы в этом "клубе самоубийц" может лишь трагическая судьба нынешнего киевского режима. Оптимально – трибунал и виселицы для бандеровцев на Майдане Незалежности. Катастрофа "украинского проекта" объективно упрочит европейскую безопасность, потому что политически уничтожит русофобов-дегенератов в Варшаве, Берлине, Париже, Лондоне. И еще, Запад должен десятилетиями расплачиваться за свои военно-биологические эксперименты и поставки оружия на украинский ТВД.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

киев

украина

донбасс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

россия, аналитика, в мире, киев, украина, донбасс, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины