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Авария с несовершеннолетними на западе Грузии – один подросток скончался
Авария с несовершеннолетними на западе Грузии – один подросток скончался
Sputnik Грузия
Четверо подростков после аварии остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Один несовершеннолетний скончался и четверо пострадали в результате аварии в селе Шемокмеди Озургетского района (регион Гурия), сообщили местные СМИ. Четверо подростков остаются в стационаре. По словам врачей, их состояние оценивается как средней тяжести. "Один погиб – полученные им травмы были несовместимы с жизнью. Четверо подростков остаются в клинике, их состояние оценивается как средней тяжести", – сообщили в клинике "Медальфа". МВД Грузии начало расследование по статье 276 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". По данным МВД, за первые шесть месяцев 2026 года в Грузии произошло 1 267 аварий с тяжкими последствиями – в ДТП погиб 201 человек, пострадали 1 925. При этом число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилось почти в два раза. Правительство Грузии в августе утвердило Национальную стратегию безопасности дорожного движения на 2026-2030 годы, ключевой целью которой является снижение уровня смертности на дорогах на 25%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, гурия, мвд грузии
Авария с несовершеннолетними на западе Грузии – один подросток скончался
11:51 27.08.2026 (обновлено: 12:01 27.08.2026)
Четверо подростков после аварии остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Один несовершеннолетний скончался и четверо пострадали в результате аварии в селе Шемокмеди Озургетского района (регион Гурия), сообщили местные СМИ.
Четверо подростков остаются в стационаре. По словам врачей, их состояние оценивается как средней тяжести.
"Один погиб – полученные им травмы были несовместимы с жизнью. Четверо подростков остаются в клинике, их состояние оценивается как средней тяжести", – сообщили в клинике "Медальфа".
МВД Грузии начало расследование по статье 276 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
По данным МВД, за первые шесть месяцев 2026 года в Грузии произошло 1 267 аварий с тяжкими последствиями – в ДТП погиб 201 человек, пострадали 1 925. При этом число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилось почти в два раза.
Правительство Грузии в августе утвердило Национальную стратегию безопасности дорожного движения на 2026-2030 годы, ключевой целью которой является снижение уровня смертности на дорогах на 25%.