Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://sputnik-georgia.ru/20260827/brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-300316548.html
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе которого она отвечает на вопросы по актуальной проблематике внешней политики 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T11:59+0400
2026-08-27T11:58+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/1b/300316368_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_ed498db541c29e2e6705a4a1ff11ef52.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/1b/300316368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f04bb28b454308a88db17f2ee5e64158.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

11:59 27.08.2026
© video: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе которого она отвечает на вопросы по актуальной проблематике внешней политики
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0