https://sputnik-georgia.ru/20260827/dve-gruzinskie-tennisistki-v-shage-ot-osnovnoy-setki-us-open-300315169.html

Две грузинские теннисистки в шаге от основной сетки US Open

Две грузинские теннисистки в шаге от основной сетки US Open

Sputnik Грузия

Для выхода в основную сетку US Open обеим грузинским теннисисткам осталось одержать по одной победе 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T10:50+0400

2026-08-27T10:50+0400

2026-08-27T11:26+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

мариам болквадзе

екатерина горгодзе

теннис

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/13/252360392_0:61:1501:905_1920x0_80_0_0_f08b656e8693c25929e29bb2422ddb73.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Сразу две грузинские теннисистки вышли в финал квалификации US Open-2026. Мариам Болквадзе (418-я ракетка мира по рейтингу WTA) и Екатерине Горгодзе (165-я ракетка WTA) осталось выиграть по одному матчу, чтобы пробиться в основную сетку последнего в сезоне турнира Большого шлема.Болквадзе в полуфинале квалификации в двух сетах обыграла россиянку Алевтину Ибрагимову – 6:4, 6:3. По ходу встречи грузинская теннисистка шесть раз взяла подачу соперницы и уверенно контролировала игру.В финале квалификации Болквадзе сыграет с победительницей матча между нидерландской теннисисткой Куверманс и польской – Климовиковой.Что касается Горгодзе, то ей, в свою очередь, понадобились два тай-брейка, чтобы обыграть гречанку Деспину Папамихаил – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).В решающем матче квалификации Горгодзе встретится с чешской теннисисткой Габриэлой Кнутсон.Основной этап US Open-2026 стартует 30 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, мариам болквадзе, екатерина горгодзе, теннис