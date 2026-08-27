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Две грузинские теннисистки в шаге от основной сетки US Open
Две грузинские теннисистки в шаге от основной сетки US Open
Sputnik Грузия
Для выхода в основную сетку US Open обеим грузинским теннисисткам осталось одержать по одной победе 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Сразу две грузинские теннисистки вышли в финал квалификации US Open-2026. Мариам Болквадзе (418-я ракетка мира по рейтингу WTA) и Екатерине Горгодзе (165-я ракетка WTA) осталось выиграть по одному матчу, чтобы пробиться в основную сетку последнего в сезоне турнира Большого шлема.Болквадзе в полуфинале квалификации в двух сетах обыграла россиянку Алевтину Ибрагимову – 6:4, 6:3. По ходу встречи грузинская теннисистка шесть раз взяла подачу соперницы и уверенно контролировала игру.В финале квалификации Болквадзе сыграет с победительницей матча между нидерландской теннисисткой Куверманс и польской – Климовиковой.Что касается Горгодзе, то ей, в свою очередь, понадобились два тай-брейка, чтобы обыграть гречанку Деспину Папамихаил – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).В решающем матче квалификации Горгодзе встретится с чешской теннисисткой Габриэлой Кнутсон.Основной этап US Open-2026 стартует 30 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, мариам болквадзе, екатерина горгодзе, теннис
Две грузинские теннисистки в шаге от основной сетки US Open
10:50 27.08.2026 (обновлено: 11:26 27.08.2026)
Для выхода в основную сетку US Open обеим грузинским теннисисткам осталось одержать по одной победе
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Сразу две грузинские теннисистки вышли в финал квалификации US Open-2026. Мариам Болквадзе (418-я ракетка мира по рейтингу WTA) и Екатерине Горгодзе (165-я ракетка WTA) осталось выиграть по одному матчу, чтобы пробиться в основную сетку последнего в сезоне турнира Большого шлема.
Болквадзе в полуфинале квалификации в двух сетах обыграла россиянку Алевтину Ибрагимову – 6:4, 6:3. По ходу встречи грузинская теннисистка шесть раз взяла подачу соперницы и уверенно контролировала игру.
В финале квалификации Болквадзе сыграет с победительницей матча между нидерландской теннисисткой Куверманс и польской – Климовиковой.
Что касается Горгодзе, то ей, в свою очередь, понадобились два тай-брейка, чтобы обыграть гречанку Деспину Папамихаил – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
В решающем матче квалификации Горгодзе встретится с чешской теннисисткой Габриэлой Кнутсон.
Основной этап US Open-2026 стартует 30 августа.