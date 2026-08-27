Гогава: санкции против Кулеви – пример двойных стандартов Запада

Об этом заявил политолог, эксперт по международным отношениям Ираклий Гогава, в ходе круглого стола "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", комментируя санкции, связанные с кулевским портом.



По его словам, ситуация вокруг поставок сырья демонстрирует двойные стандарты: западные страны продолжают закупать отдельные российские энергоресурсы и сырье, тогда как Грузия сталкивается с ограничениями при попытке приобрести наиболее доступные для неё ресурсы.



"Я думаю, это классический двойной стандарт, когда сами европейские страны покупают российский газ, нефть, СПГ. США покупают российский обогащенный уран. Это ведь тоже энергетика. А нам запрещают покупать самое дешевое и доступное для нас сырье из-за близости России к заводу Кулеви. Гораздо дороже нам покупать, к слову, казахстанскую нефть, канадскую или саудовскую", – заявил Гогава.



Он отметил, что Грузия вынуждена учитывать существующие международные экономические реалии, поскольку ее финансовая система и экономика тесно связаны с зарубежным капиталом и международными кредиторами.



"К сожалению, здесь действует принцип права сильного. Грузия зависит от международного экономического сообщества. Наша банковская система на 90% – это иностранный капитал, платежная система тоже. Основные кредиторы Грузии, консолидированный долг государства и частного сектора – более 20 млрд долларов, которые приходится обслуживать", – отметил Гогава.



Эксперт считает, что пока другие страны мира не создадут альтернативу и не предложат развивающимся странам достойную альтернативу по платежной системе, кредитным ресурсам и технологическим наработкам, до тех пор Грузия вынуждена учитывать эти реалии.



В июле в 21-й пакет санкций Европейского союза был включён нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений. Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения.



Владелец НПЗ компания Black Sea Petrolium сразу же заявила, что нефтеперерабатывающий завод Кулеви планирует полностью отказаться от российской нефти и уже начал переработку казахстанской.