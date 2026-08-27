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Граната, тротил, автоматы – в Тбилиси изъяли арсенал оружия
Граната, тротил, автоматы – в Тбилиси изъяли арсенал оружия
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Тротил, гранату, автомат и целый арсенал оружия изъяла полиция у одного из жителей Тбилиси, сообщили в МВД.При обыске в доме задержанного правоохранители изъяли несколько видов оружия и боеприпасов, в том числе автомат, четыре пистолета разных моделей, револьвер, охотничье ружье, две малокалиберные винтовки, тротил, ручную гранату, три глушителя, а также патроны и магазины различного калибра.Расследование ведется по частям первой и третьей статьи 236 УК Грузии – "Противоправные приобретение, хранение, ношение и изготовление, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
Граната, тротил, автоматы – в Тбилиси изъяли арсенал оружия
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Тротил, гранату, автомат и целый арсенал оружия изъяла полиция у одного из жителей Тбилиси, сообщили в МВД.
При обыске в доме задержанного правоохранители изъяли несколько видов оружия и боеприпасов, в том числе автомат, четыре пистолета разных моделей, револьвер, охотничье ружье, две малокалиберные винтовки, тротил, ручную гранату, три глушителя, а также патроны и магазины различного калибра.
Расследование ведется по частям первой и третьей статьи 236 УК Грузии – "Противоправные приобретение, хранение, ношение и изготовление, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.