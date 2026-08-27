Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260827/granata-trotil-avtomaty--v-tbilisi-izyali-arsenal-oruzhiya-300317179.html
Граната, тротил, автоматы – в Тбилиси изъяли арсенал оружия
Граната, тротил, автоматы – в Тбилиси изъяли арсенал оружия
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T19:55+0400
2026-08-27T19:55+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458103_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9ad79a28acd9bc84ff3b345b5c10fb6b.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Тротил, гранату, автомат и целый арсенал оружия изъяла полиция у одного из жителей Тбилиси, сообщили в МВД.При обыске в доме задержанного правоохранители изъяли несколько видов оружия и боеприпасов, в том числе автомат, четыре пистолета разных моделей, револьвер, охотничье ружье, две малокалиберные винтовки, тротил, ручную гранату, три глушителя, а также патроны и магазины различного калибра.Расследование ведется по частям первой и третьей статьи 236 УК Грузии – "Противоправные приобретение, хранение, ношение и изготовление, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458103_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_c4f487673758ee66c7e8e3e4a6d9940c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии

Граната, тротил, автоматы – в Тбилиси изъяли арсенал оружия

19:55 27.08.2026
© photo: Sputnik / StringerЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Тротил, гранату, автомат и целый арсенал оружия изъяла полиция у одного из жителей Тбилиси, сообщили в МВД.
При обыске в доме задержанного правоохранители изъяли несколько видов оружия и боеприпасов, в том числе автомат, четыре пистолета разных моделей, револьвер, охотничье ружье, две малокалиберные винтовки, тротил, ручную гранату, три глушителя, а также патроны и магазины различного калибра.
Расследование ведется по частям первой и третьей статьи 236 УК Грузии – "Противоправные приобретение, хранение, ношение и изготовление, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0