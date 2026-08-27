https://sputnik-georgia.ru/20260827/kogda-inostrantsev-mozhno-vydvoryat-iz-gruzii-pravila-kosnutsya-i-nelegalno-rabotayuschikh-300318209.html

Когда иностранцев можно выдворять из Грузии: правила коснутся и нелегально работающих

Когда иностранцев можно выдворять из Грузии: правила коснутся и нелегально работающих

Sputnik Грузия

При работе иностранца без разрешения Департамент миграции изучает его дело в течение 10 дней 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T16:56+0400

2026-08-27T16:56+0400

2026-08-27T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. МВД Грузии обновило данные о причинах выдворения иностранных граждан из страны. Среди них – систематическое нарушение законодательства страны и работа без разрешения.Согласно правилам, иностранец может быть выдворен из Грузии в следующих случаях:При работе без разрешения, как и при создании угрозы безопасности страны, угрозы правам граждан, предоставлении поддельных документов, а также после освобождения из мест лишения свободы или вынесения приговора Департамент миграции в течение 10 дней изучит дело иностранца и затем обратится в суд для принятия решения о выдворении.Во время рассмотрения дела иностранцу запрещено менять место жительства в Грузии, не уведомив об этом МВД, в том числе если его дело рассматривается из-за нелегальной работы в стране. Иностранец также подлежит задержанию, если он не явился на рассмотрение своего дела по требованию МВД или миграционной службы.Сотрудничество с Департаментом миграции и судом при рассмотрении дела о выдворении является обязательным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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