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Мамука Мдинарадзе заявил об уходе из политики
https://sputnik-georgia.ru/20260827/kogda-inostrantsev-mozhno-vydvoryat-iz-gruzii-pravila-kosnutsya-i-nelegalno-rabotayuschikh-300318209.html
Когда иностранцев можно выдворять из Грузии: правила коснутся и нелегально работающих
Когда иностранцев можно выдворять из Грузии: правила коснутся и нелегально работающих
Sputnik Грузия
При работе иностранца без разрешения Департамент миграции изучает его дело в течение 10 дней 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T16:56+0400
2026-08-27T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. МВД Грузии обновило данные о причинах выдворения иностранных граждан из страны. Среди них – систематическое нарушение законодательства страны и работа без разрешения.Согласно правилам, иностранец может быть выдворен из Грузии в следующих случаях:При работе без разрешения, как и при создании угрозы безопасности страны, угрозы правам граждан, предоставлении поддельных документов, а также после освобождения из мест лишения свободы или вынесения приговора Департамент миграции в течение 10 дней изучит дело иностранца и затем обратится в суд для принятия решения о выдворении.Во время рассмотрения дела иностранцу запрещено менять место жительства в Грузии, не уведомив об этом МВД, в том числе если его дело рассматривается из-за нелегальной работы в стране. Иностранец также подлежит задержанию, если он не явился на рассмотрение своего дела по требованию МВД или миграционной службы.Сотрудничество с Департаментом миграции и судом при рассмотрении дела о выдворении является обязательным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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общество, грузия, новости
общество, грузия, новости

Когда иностранцев можно выдворять из Грузии: правила коснутся и нелегально работающих

16:56 27.08.2026
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaДепартамент по вопросам миграции МВД Грузии
Департамент по вопросам миграции МВД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2026
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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При работе иностранца без разрешения Департамент миграции изучает его дело в течение 10 дней
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. МВД Грузии обновило данные о причинах выдворения иностранных граждан из страны. Среди них – систематическое нарушение законодательства страны и работа без разрешения.
Согласно правилам, иностранец может быть выдворен из Грузии в следующих случаях:
незаконное прибытие в Грузию;
отсутствие законных оснований для пребывания в Грузии;
наличие достаточных оснований полагать, что он создает угрозу государственной безопасности Грузии, общественной безопасности или правопорядку;
необходимость выдворения для защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Грузии и лиц, находящихся в стране на законных основаниях;
систематическое нарушение законодательства Грузии;
въезд в Грузию или получение права на пребывание в стране путем предоставления поддельных или утративших силу документов;
освобождение из тюрьмы Грузии после отбытия срока за уголовное преступление;
приговор к наказанию, не связанному с лишением свободы;
осуществление трудовой деятельности без разрешения.
При работе без разрешения, как и при создании угрозы безопасности страны, угрозы правам граждан, предоставлении поддельных документов, а также после освобождения из мест лишения свободы или вынесения приговора Департамент миграции в течение 10 дней изучит дело иностранца и затем обратится в суд для принятия решения о выдворении.
Во время рассмотрения дела иностранцу запрещено менять место жительства в Грузии, не уведомив об этом МВД, в том числе если его дело рассматривается из-за нелегальной работы в стране. Иностранец также подлежит задержанию, если он не явился на рассмотрение своего дела по требованию МВД или миграционной службы.
Сотрудничество с Департаментом миграции и судом при рассмотрении дела о выдворении является обязательным.
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