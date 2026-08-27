https://sputnik-georgia.ru/20260827/mamuka-mdinaradze-zayavil-ob-ukhode-iz-politiki-300318776.html
Мамука Мдинарадзе заявил об уходе из политики
Мамука Мдинарадзе заявил об уходе из политики
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Вице-премьер Мамука Мдинарадзе покидает пост министра по вопросам региональной политики и уходит из политики, как заявил он на... 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T14:09+0400
2026-08-27T14:09+0400
2026-08-27T14:26+0400
новости
грузия
политика
мамука мдинарадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291590512_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_15a48f7b9f212421024264403c3d752c.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Вице-премьер Мамука Мдинарадзе покидает пост министра по вопросам региональной политики и уходит из политики, как заявил он на брифинге.О МдинарадзеЮрист по образованию, Мамука Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. Затем получив лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры".В 2016 году Мдинарадзе стал депутатом парламента Грузии: до сентября 2025 года занимался политической деятельностью и был одним из главных спикеров партии власти.Из политики Мамука Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии. На должность госминистра по вопросам координации правоохранительных органов Мдинарадзе был назначен после создания этого ведомства 30 апреля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291590512_84:0:1223:854_1920x0_80_0_0_721d15c26b0b40fccc3c404c33ae85e0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе
новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе заявил об уходе из политики
14:09 27.08.2026 (обновлено: 14:26 27.08.2026)
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Вице-премьер Мамука Мдинарадзе покидает пост министра по вопросам региональной политики и уходит из политики, как заявил он на брифинге.
"Я принял решение уйти с должности и из политики. Не буду долго говорить: для меня эти десять лет стали десятью годами труда, преданности Родине и больших дел, которые мы делали вместе с друзьями", – заявил Мдинарадзе.
О Мдинарадзе
Юрист по образованию, Мамука Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. Затем получив лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры".
В 2016 году Мдинарадзе стал депутатом парламента Грузии: до сентября 2025 года занимался политической деятельностью и был одним из главных спикеров партии власти.
Из политики Мамука Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии. На должность госминистра по вопросам координации правоохранительных органов Мдинарадзе был назначен после создания этого ведомства 30 апреля 2026 года.