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Маркедонов: Выход из СНГ принес Грузии проблемы на годы вперед – видео

Маркедонов: Выход из СНГ принес Грузии проблемы на годы вперед – видео

Sputnik Грузия

После выхода из СНГ Грузия стала ареной противостояния России и Запада, однако попытка строить отношения только с одним центром силы обернулась для страны... 27.08.2026, Sputnik Грузия

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Об этом заявил руководитель исследовательской программы "Новая политическая роль постсоветских государств", ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов во время видеомоста Астана – Москва "СНГ 35 лет: каковы дальнейшие перспективы".По его словам, после выхода из СНГ Грузия на долгие годы оказалась в центре геополитического противостояния России и Запада."До того, как открылся украинский гештальт, Грузия была главной территорией этого противостояния. Грузия попыталась стать всемирно известной, выйдя из СНГ. Всемирную известность она получила – и проблемы на годы вперед", – заявил Маркедонов.Эксперт отметил, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Россией, страны продолжают активно взаимодействовать в экономической сфере."Посмотрим на ключевых экономических партнеров Грузии: это Турция, Китай, Россия, Азербайджан, Казахстан. Назовите мне здесь хотя бы одного члена Евросоюза. От того, что с Россией плохие отношения в политическом смысле, разве Грузия и Россия перестали взаимодействовать в экономике?" – отметил политолог.По его словам, России принадлежит первое место по туристическому потоку в Грузию, она также остается среди лидеров по объему инвестиций и денежных переводов.Маркедонов считает, что Тбилиси стоит задуматься о полноценном политическом диалоге с Москвой, несмотря на то, что этот процесс может быть сложным и занять годы."География – это не точка на карте, это судьба. И вот с этой судьбой надо иметь дело", – подчеркнул он.Как отметил эксперт, Грузии необходимо продолжать курс на прагматизацию внешней политики и взаимодействовать с разными центрами силы, не превращая страну в площадку геополитического противостояния."В ущерб отношениям со старыми стратегическими партнерами нельзя выстраивать что-то новое. Нужно взаимодействовать с разными центрами силы и нельзя превращать территорию в арену борьбы", – заключил Маркедонов.

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