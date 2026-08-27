Маркедонов: Выход из СНГ принес Грузии проблемы на годы вперед – видео
17:27 27.08.2026 (обновлено: 18:18 27.08.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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После выхода из СНГ Грузия стала ареной противостояния России и Запада, однако попытка строить отношения только с одним центром силы обернулась для страны долгосрочными проблемами
Об этом заявил руководитель исследовательской программы "Новая политическая роль постсоветских государств", ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов во время видеомоста Астана – Москва "СНГ 35 лет: каковы дальнейшие перспективы".
По его словам, после выхода из СНГ Грузия на долгие годы оказалась в центре геополитического противостояния России и Запада.
"До того, как открылся украинский гештальт, Грузия была главной территорией этого противостояния. Грузия попыталась стать всемирно известной, выйдя из СНГ. Всемирную известность она получила – и проблемы на годы вперед", – заявил Маркедонов.
Эксперт отметил, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Россией, страны продолжают активно взаимодействовать в экономической сфере.
"Посмотрим на ключевых экономических партнеров Грузии: это Турция, Китай, Россия, Азербайджан, Казахстан. Назовите мне здесь хотя бы одного члена Евросоюза. От того, что с Россией плохие отношения в политическом смысле, разве Грузия и Россия перестали взаимодействовать в экономике?" – отметил политолог.
По его словам, России принадлежит первое место по туристическому потоку в Грузию, она также остается среди лидеров по объему инвестиций и денежных переводов.
Маркедонов считает, что Тбилиси стоит задуматься о полноценном политическом диалоге с Москвой, несмотря на то, что этот процесс может быть сложным и занять годы.
"География – это не точка на карте, это судьба. И вот с этой судьбой надо иметь дело", – подчеркнул он.
Как отметил эксперт, Грузии необходимо продолжать курс на прагматизацию внешней политики и взаимодействовать с разными центрами силы, не превращая страну в площадку геополитического противостояния.
"В ущерб отношениям со старыми стратегическими партнерами нельзя выстраивать что-то новое. Нужно взаимодействовать с разными центрами силы и нельзя превращать территорию в арену борьбы", – заключил Маркедонов.
По его словам, после выхода из СНГ Грузия на долгие годы оказалась в центре геополитического противостояния России и Запада.
"До того, как открылся украинский гештальт, Грузия была главной территорией этого противостояния. Грузия попыталась стать всемирно известной, выйдя из СНГ. Всемирную известность она получила – и проблемы на годы вперед", – заявил Маркедонов.
Эксперт отметил, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Россией, страны продолжают активно взаимодействовать в экономической сфере.
"Посмотрим на ключевых экономических партнеров Грузии: это Турция, Китай, Россия, Азербайджан, Казахстан. Назовите мне здесь хотя бы одного члена Евросоюза. От того, что с Россией плохие отношения в политическом смысле, разве Грузия и Россия перестали взаимодействовать в экономике?" – отметил политолог.
По его словам, России принадлежит первое место по туристическому потоку в Грузию, она также остается среди лидеров по объему инвестиций и денежных переводов.
Маркедонов считает, что Тбилиси стоит задуматься о полноценном политическом диалоге с Москвой, несмотря на то, что этот процесс может быть сложным и занять годы.
"География – это не точка на карте, это судьба. И вот с этой судьбой надо иметь дело", – подчеркнул он.
Как отметил эксперт, Грузии необходимо продолжать курс на прагматизацию внешней политики и взаимодействовать с разными центрами силы, не превращая страну в площадку геополитического противостояния.
"В ущерб отношениям со старыми стратегическими партнерами нельзя выстраивать что-то новое. Нужно взаимодействовать с разными центрами силы и нельзя превращать территорию в арену борьбы", – заключил Маркедонов.